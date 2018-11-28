《樓市亮話－湯文亮》現在買樓要緊守三個原則

《樓市亮話》有年輕朋友問現在樓市下跌，可不可以買樓，如果買樓，有甚麼要注意，我話

現在當然可以買樓，除了量力而為之外，還要緊守三個原則，年輕朋友急不及待話是不是

Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｌｏｃａｔｉｏｎ，我話這不是原則，這是睇你荷包夠

唔夠錢，如果夠，當然可以Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｌｏｃａｔｉｏｎ，如果唔

夠，就冇得揀，一定要屈就一下。



年輕朋友條氣唔順，反問是不是「平靚正」，這個當然是原則，不過，一定要按照這個原則

才買樓，就一世都買唔到樓，現在樓市開始下行，買樓一定要小心一點，否則，很容易輸樓價兩

三成，足以令到一個正常人變成負資產，揹上一身重債是絕對不好受，年輕人未試過甚至未見過

，不知道這種苦況，不過，如果堅守我提及的三大原則，變成負資產者的機會就少得多。



大家應該知道，香港樓市受到供應、利息、經濟環境影響，如果供應增加、利息上升、經濟

環境轉壞，要樓市上升都很困難，所以，第一個守則就是要知道香港的土地供應政策，唔需要等

好耐，下個月政府就會發表有關土地供應報告，大家應該睇下政府有沒有辦法增加土地供應，如

果政府有辦法兼持之以恆，大家亦毋須急於買樓。



其次是利息，美國與香港的利息差距接近２％，美聯儲局加了８次息，每次０﹒２５％，香

港銀行勉為其難才跟了半次，令人誤會香港是有能力不跟隨美國加息，其實香港是沒有，不過因

緣際遇，聯?匯率令香港可以不跟隨美國加息，不過已經到了極限，現在美國加，香港一定要跟

隨，就算美國不加，香港亦可能要追加，第二個守則，就是等香港加了１％利息，市場的負面反

應出了之後，才考慮是否買樓。



第三個要求很快就會知道，當特朗普與習主席在Ｇ２０會面之後，如果中美戰略戰不再惡化

，美國亦不會再增加關稅，或者沒有其他壞消息，這才可以考慮買樓，因為中美貿易戰會導致香

港經濟轉壞，買樓的人一定要堅守這三大原則，以後就唔會對人講有買貴、冇買錯。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

