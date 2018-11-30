《權證紅盤－朱紅》Ｇ２０中美會面前，宜作兩手準備

《權證紅盤》騰訊（００７００）中期業績勝於市場預期，刺激股價從２６０元升至３２０

元，升幅達２３％，同時也帶動恆指從２５０００點，升至２７０００點附近，打破２５０００

－２６１００點的徘徊區，更升至兩個月以來的高位。本周末（１日），中美領導會在阿根廷

Ｇ２０會議期間見面，討論雙方的貿易分歧。



從恆指牛熊證街貨分布圖看，恆指熊證的重貨區在２７０００－２７２００，有相對期指

１５００張；而恆指牛證重貨區，在２４９００－２５１００點，有相對期指１４００張。



過去一周窩輪市場裏在資金流入方面，第一大資金流入是騰訊認沽證，有１﹒３億元流入。

第二大流入的是恆指認沽證，有８１００萬元。第三大流入的是，美團（０３６９０）認購證，

有１６００萬元。第四大流入的是平保（０２３１８）認購證，有１５００萬元。



騰訊音樂將於１２月頭在美國上市，公司股價在突破３２０元後整固。過去兩周窩輪市場持

續有資金流入騰訊認股證，本公司發行的騰訊認沽證１２２０６的街貨量已接近１００％，本公

司已經申請增發，增發的份數將於下周一（１２月３日）上市。



如果投資者繼續看淡騰訊，可以留意騰訊認沽證２８３７５，行使價２９３﹒６８元，

２０１９年３月到期，實際槓桿約６倍。如果投資者看好騰訊，可以留意騰訊認購證１２８５３

，行使價３３９﹒０８元，２０１９年２月到期，實際槓桿約９倍。

《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

