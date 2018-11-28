《運籌帷幄－梁業豪》移動平均線的正確使用方式

《運籌帷幄》簡單移動平均線（Ｓｉｍｐｌｅ Ｍｏｖｉｎｇ Ａｖｅｒａｇｅｓ，ＳＭＡ

）為最多散戶投資者認識的技術分析工具，可惜他們其實對此只算一知半解。筆者認為，一般而

言，大家看價位與三條平均線的相對位罝與相交情況，以判斷市況的好淡，已經非常足夠。參數

方面，建議採用１０時段、２０時段和５０時段；如願冒更高風險，欲以進取一點的應市態度捕

捉進出市時機，則可改為採用５時段、２０時段和５０時段。至於其他時段，如部分市場人士喜

歡探用的１００時段、２００時段、２５０時段等，筆者一概不會採用。筆者認為，若進行中線

局勢或長期局勢分析，應分別選用周線圖和月線圖，並繼續參考１０時段（進取者改用５時段）

、２０時段和５０時段的簡單移動平均線，而非於日線圖上參考１００時段、２００時段和２５

０時段的簡單移動平均線，特別是於充斥著衍生產品的股市中已經顯得非常不合時宜的２５０時

段簡單移動平均線。

以適用於分析短期局勢的日線圖為例，簡單而言，若價位高於１０時段簡單移動平均線，

１０時段簡單移動平均線高於２０時段簡單移動平均線，２０時段簡單移動平均線又高於５０時

段簡單移動平均線，平均線整體分布形勢便算全面利好，對短期後市非常有利。相反，若價位低

於１０時段簡單移動平均線，１０時段簡單移動平均線低於２０時段簡單移動平均線，２０時段

簡單移動平均線又低於５０時段簡單移動平均線，平均線整體分布形勢便算全面利淡，對短期後

市非常不利。此外，若１０時段簡單移動平均線升破２０時段簡單移動平均線，１０時段簡單移

動平均線升破５０時段簡單移動平均線，或２０時段簡單移動平均線升破５０時段簡單移動平均

線，均算出現了「黃金交叉」，對短期後市有利。相反，若１０時段簡單移動平均線跌穿２０時

段簡單移動平均線，１０時段簡單移動平均線跌穿５０時段簡單移動平均線，或２０時段簡單移

動平均線跌穿５０時段簡單移動平均線，均算出現了「死亡交叉」，對短期後市不利。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

