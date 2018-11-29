《國金與投資－曾廣標》中美峰會的底線

《國金與投資》代表著發達國家和新興國家的Ｇ２０周末將於阿根廷首都布宜諾斯舉行高峰

會議，主題離不開今年以來所爆發的多場貿易糾紛，以及可能仍然方興未艾的關稅戰。除了

Ｇ２０大會之外，場外也有多場觸目的會晤，主角是特朗普，他預定與中俄及沙特等領導人的會

談，都備受關注（與普京的會談可能因為烏克蘭風雲而再擱置）。其中，特朗普與習近平的會晤

尤為環球金融市場重視，因為這場首腦會議很可能決定世界兩大經濟體未來關係的走向，對全球

經濟和股市都將會帶來深刻影響。



＊分歧留待習特親自商討＊



過去幾個月，中美由於關稅戰，高層磋商並不暢順，及至１１月初特朗普主動與習近平通電

話再次確立兩人的私交及同意在Ｇ２０峰會期間見面，盼能為兩國的經貿糾紛達成協議。之後，

中美進行了一些高層接觸，但一般相信，很多方面的分歧仍要留待兩國領袖親自面對面商討。



在早一個星期，各方曾傳出樂觀的看法，認為中方已對美方提出的眾多關注點作出回應，分

歧有所收窄，可望在關稅戰方面達成臨時停火，即暫不再增加關稅，同時會訂下今後兩國談判的

路線圖。



＊特朗普在關稅問題有新說＊



在本周初，特朗普又發功，他在接受《華爾街日報》訪問時表示，要美方暫停把２０００億

美元中國貨品在明年初提升關稅至２５％是「不大可能的」（Ｈｉｇｈｌｙ

Ｕｎｌｉｋｅｌｙ），還表示若果與習近平談得不好，對其餘的２６００多億美元的中國貨也會

開徵關稅，可能是１０％，也可能是２５％，他還以在中國生產的蘋果手機為例，指加收１０％

應可付擔得到。



不過，中國外交部發言人在回應時指出，中美磋商是建基於兩國元首在１１月初通電話時希

望達成協議的共識上，即是對於特朗普的威嚇不予重視。與此同時，白宮經濟顧問庫德洛和中國

駐美大使崔天凱分別吹風，均指對方不願作出足夠讓步。庫德洛要求中國零關稅全面開放市場。

崔天海則指出要互讓，但美方對中方的要求未予回覆。不過，庫德洛亦補充謂特朗普是想達成協

議的。



＊不會因為蘋果利益而讓步？＊



近期美國股市回落，原因之一是蘋果等巨企擔心貿易戰會影響銷情。特朗普的放風，是想告

訴市場，他不會因為蘋果等巨企的股價受壓而向中方讓步，不過，這也可能是自我壯膽的行為，

因為，若美股因關稅戰升級而進一步下跌，也意味著美國物價和美企盈利將會出現較大的麻煩，

對特朗普爭取連任總統十分不利。



＊當地周六共進晚餐＊



在執筆時，中美元首會晤的詳情還未見公布，但中美元首已安排在周六（香港時間周日早上

）共進晚餐，即是在這之前很可能已進行了會談或部分會談，由於中美雙方均突出了習特兩人的

「私交」，因此，預期會談不會不歡而散，至於是否有實質成果則仍是很難說。各方分析家既有

看好也有看淡，有指出達成關稅臨時休戰的可能性是一半一半，即是純屬靠估！



由於美國對中國有龐大的貿易逆差，特朗普認為自己手上仍有很多牌，因此會試圖要求習近

平作出更大的讓步。然而，究竟美方真正目的為何？主流看法認為白宮內部有不同意見，特朗普

本身亦未必立定主意，要放些風出來看看外界反應。



美方至今的關稅選項，還是盡量避免直接的消費品（例如蘋果的產品），這方面的金額高達

２６００多億美元。



＊中方維護發展中國家權利＊



根據特朗普的放風，若會談有進展，則這部分的貨品可能暫時繼續不開徵關稅，但已開徵

１０巴仙的２０００億元貨品，還是有可能在明年１月自動提升至２５巴仙。對於這種想法，中

方的回應是若關稅戰升級，則要達成協議亦會變得更為困難，習近平會同意在開放市場、保護知

識產權和否定強逼技術轉讓等方面對美國作出更多承諾以謀取關稅休戰。但中方的底線是，必須

維護中國等發展中國家在世貿組織內所享有的權利，不能即時零關稅完全開放市場。



中美不可能因為一次習特峰會便息爭，只能期望能否達成階段性協定。我想，談判不外乎利

益方面的互讓，中方的讓步已很盡了，但願美方勿錯判形勢！《資深評論員 曾廣標》

