《行內行外－梁崇讓》何以中港美的股市表現各異？

《行內行外》２０１８年即將過去，雖然近期美國科技股龍頭和新經濟股都回跌不少，但整

體來說美國股市在全球金融市場仍是獨領風騷，令中港兩地的股票市場在相比之下失色多了。其

實三地市場的走勢出現如此大的差異，究竟是由於政府的政策、局勢或息口的因素所致，還是反

映資金和信心的表現呢？恕筆者實無法有所定論。



＊龍頭曾跌逾兩成＊



美國息口去年出現回升趨勢，但美國股票市場卻無懼息口走上仍繼續地攀升，直至日前公司

業績期相繼公布後，因多個龍頭企業出現盈利見頂的信號及醜聞頻傳，才令市況逆轉下挫。美國

五大科技股（ＦＡＡＮＧ）：臉書（Ｆａｃｅｂｏｏｋ）、蘋果（Ａｐｐｌｅ）、亞馬遜

（Ａｍａｚｏｎ）、Ｎｅｔｆｌｉｘ和谷歌（Ｇｏｏｇｌｅ），雖然他們一直受到投資者的追捧

，近年不斷創出新高，但近期已明顯轉弱，股價普遍回吐曾超過２至４成。這類龍頭企業和屢傳

醜聞的新經濟股，日後能否重登高峰？現難以預料！



可見市值龐大的企業並不一定擁有良好的管理制度。其實新經濟股電動車巨無霸特斯拉

（Ｔｅｓｌａ）早已新聞多多，股價雖然曾經一度飆升，由於業績長期未能轉虧為盈，年中又有

多名高層離職，加上公司高層和公司不斷傳出醜聞，股價早已開始下跌，除了主席馬斯克因涉嫌

作出虛假聲明而受調查外，更因涉嫌去年ＭＯＤＥＬ ３生產數據造假而遭受聯邦調查局刑事調

查，麻煩的事似乎沒完沒了。



＊科技股醜聞不斷＊



至於龍頭科技股谷歌有多名高層涉及性侵的醜聞，公司亦曾多次捲入網絡故障及私隱外泄風

波，更涉嫌為了迎合歐盟規例，向廣告商提供優惠，鼓勵對方設立虛假格價網站，並連同該公司

格價服務的搜尋結果一併顯示，以製造有競爭的假像，旗下的影片分享網站ｙｏｕｔｕｂｅ又出

現大規模故障，並受駭客干擾，多個服務受影響，包括搜尋引擎和雲端服務，而Ａｎｄｒｏｉｄ

部門前主管亦捲性醜聞；臉書則一直受假新聞、「劍橋分析」事件和隱瞞俄羅斯干預美國選舉的

負面消息打擊：另涉嫌聘用公關公司抹黑對手，同時傳出高層離職潮，朱克伯格又被指權力過大

，令公司沒有制衡和監察等；亞馬遜則涉及虐待勞工，其他科技股亦輪流被洗倉；收入預測遠遜

預期的晶片股Ｎｖｉｄｉａ，自高位累瀉超過四成。



由於多間美國科技公司逐步壟斷世界互聯網市場，引起各國政府的關注，歐盟計劃加強規管

美國科網巨企，包括通過知識產權法等。另日本公平交易委員會主管杉本和行，向日傳媒表示，

將會調查谷歌、亞馬遜、臉書和蘋果公司等科技巨企，懷疑有否利用其市場領導地位，剝削外判

商或妨礙公平競爭等等。將可預見美國的科技和新經濟股在眾多的不利因素影響下，向下調整已

是無可避免的，美股雖然出現回調，但相對中港兩地股市的表現，還略勝一籌。當然香港還有一

項全球鰲頭獨佔的驕傲，那就是上市集資額世界Ｎｏ﹒１。



＊制度常變礙信心＊



近期美股出現調整壓力，相比中港兩地股市乃屬小兒科，何況美股早前曾令投資者陶醉在一

段頗長的日子，提供過不少贏錢增值的機會，而中港兩地股市今年贏錢的機會絕無僅有，虧本少

許已是「還得神落」。中港兩地股市這幾年表現一直較美股失色多多，為甚麼呢？普遍的說法有

因是美元上升令資金的流向改變、中美貿易戰的影響、內地企業的債務危機瀕臨爆煲問題等等。

中港兩地近年為了扭轉外走的資金回流及吸納新流入資金，全程積極推行互聯互通，並多次修改

上市規則或創立市場新板，聲稱是為了維持市場秩序，保障投資者權益，建立一個公平、公正、

公開的市場，但可惜事與願違，資金的流向卻道出了投資者對市場失去信心，也許是投資者對制

度常變而無所適從，大家不妨回憶過去這幾年，兩地有關當局對當地上市制度和對上市公司的監

管屢屢變改，這些改變是好是壞？筆者不敢貿然評論，只是制度常常朝令夕改，這會否影響了資

金的流向和投資者的信心呢？（待續）



＊兩地互補變競爭＊



後記：在９７回歸前，港元和美元掛勾，美國也是香港最大的貿易夥伴，而當時來港上市的

內地企業所佔的比率不高，因此香港股市的走勢多跟隨美股的升跌而行。回歸後，來港上市的內

地企業愈來愈多，只是內地的股票市場相對香港的股票市場發展得較遲，投資者的心態也有所不

同，加上兩地政治和經濟制度有異，上市制度也有分別，內地是審核制，香港是註冊制，因此股

民的適應度和對資本市場的認識都不一樣。



近年兩地實行了互聯互通，對資本市場來說本是好事，但由於兩地的經濟、法制和文化有所

差異，互聯互通為兩地互補不足，本是合作夥伴，但發展下去卻演變成為競爭者，甚至制度上想

通也不統，有時更甚是互相拖累，例如不同的交易時間、不同的假期、不同的幣值交易、不同的

交易制度、不同的監管制度，不同的上市制度、不同的交易所宗旨…。尤其是推行政策，只要內

地政府對某行業的政策有所改變，如定向降準、鬆緊銀根等，港股市場隨時被牽一髮而動全身了

。《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

