《選股情報》技術走勢謂，某阻力如被升破，並企其上三天，就成支持，可望續上，故今仍
可望好，但留心，今日（２９日）為期指結算，可以有假動作。要到下午段，看１２月期指怎表
現，才知後向。
習特會變數多，重貨者宜會前減磅，或造好對沖。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
29/11/2018 09:15
《選股情報－石鏡泉》２６２企三天
《選股情報》技術走勢謂，某阻力如被升破，並企其上三天，就成支持，可望續上，故今仍
可望好，但留心，今日（２９日）為期指結算，可以有假動作。要到下午段，看１２月期指怎表
現，才知後向。
習特會變數多，重貨者宜會前減磅，或造好對沖。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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