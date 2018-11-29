《專家之言－黃德几》迅銷（０６２８８）積極拓展銷售網絡

《專家之言》迅銷（０６２８８）的業務包括日本ＵＮＩＱＬＯ、海外ＵＮＩＱＬＯ、

ＧＵ，以及全球品牌。截至今年８月底，集團已擴大其全球門店總網絡至３６７７門店，其中日

本ＵＮＩＱＬＯ門店數８２７間（包括僱員特許經營店）、１４１２間海外ＵＮＩＱＬＯ門店、

４２３間ＧＵ門店，以及１０１５間全球品牌門店。集團計劃維持於大中華區開店１００間的目

標，至於東南亞地區開店目標則自４０間加速至５０間，預料將有助進一步帶動業績表現。日前

，集團旗下ＵＮＩＱＬＯ宣布，將推出港澳區官方網絡旗艦店，並於今年１２月４日正式開業，

值得留意。



＊港澳區網絡旗艦店將開業＊



截至今年８月底止全年，集團收益和溢利均創歷史新高，累計綜合業績收益總額達２﹒１３

萬億日圓，按年增長１４﹒４％；綜合經營溢利總額按年增加３３﹒９％，至２，３６２億日圓

。期內，純利錄得１５４８億日圓，按年增長２９﹒８％。期末，派息預計較第三季度發表的數

據增派４０日圓至２４０日圓；全年度股息合計為４４０日圓，派息比率為２９％。

去年度，海外ＵＮＩＱＬＯ分部收益按年增加２６﹒６％至８，９６３億日圓，經營溢利升

６２﹒６％至１，１８８億日圓，而分部毛利率亦按年提升１﹒１個百分點。另外，海外

ＵＮＩＱＬＯ事業分部的年度收益總額，在本年度首次超越日本ＵＮＩＱＬＯ事業分部。至於日

本ＵＮＩＱＬＯ，期內分部收入為８６４７億日圓，按年升６﹒７％，經營溢利升２４﹒１％至

１１９０億日圓。



＊宜候低３８﹒５元吸納＊



集團預測２０１９財年綜合收益總額將達２﹒３萬億日圓，按年增長８﹒０％；綜合經營溢

利總額將達２７００億日圓，增長１４﹒３％；純利料升６﹒６％至１６５０億日圓。預計全年

股息每股４８０日圓。走勢上，１１月８日高見４２﹒２元遇阻回落，惟昨日重上１０天和２０

天線，ＳＴＣ％Ｋ線跌穿％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距收窄，宜候低３８﹒５元吸納，反彈阻力

４２﹒２元，不跌穿３６﹒９元續持有。

《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，沒有持有上述股份）

