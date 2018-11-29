《台股攻略－馮偉明》台股開高走低，早市萬點得而復失

《台股攻略》台股今日開高走低，升１﹒０５點，收９８８５﹒３６點，成交金額為新台幣
１４２９﹒０６億元。
美股大漲，亞股普遍開高走低，特習會周日（２日）才展開，股市高位有沽壓。台股今日早
市升百點並衝破萬點，尾盤電子權值股及金融股出現明顯沽盤，指數大幅收斂。台積電終場升
１﹒１％、收新台幣２２９元，成功收復月線；大立光終場升１﹒１５％、收新台幣３５１５元
；鴻海午盤由紅翻黑，終場跌０﹒９６％、收新台幣７２﹒４元。記憶體大廠美光上修明年第一
季獲利展望，股價大升４﹒６％，推升南亞科及旺宏升超過２﹒７％，華邦電盤中漲勢強勁，惟
尾盤不敵賣壓收黑。矽晶圓族群今日獲資金追捧，中美晶升超過７％，合晶及台勝科升超過６％
，環球晶升超過３％。金融類股方面，永豐金及兆豐金皆跌超過１％。生技板塊相對穩健，佐登
－ＫＹ升３﹒１７％，葡萄王升２﹒０７％。
明日ＭＳＣＩ指數季度調整將是台股短線表現的關鍵，料將影響台股後市會否維持萬點區間
整理格局。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》
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