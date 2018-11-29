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即市新聞

29/11/2018 11:40

《窩輪豪情－梁業豪》港股有機會不再淡靜

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、
公用事業與電訊業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為新創建（００６５９）、國泰航空
（００２９３）與中國恆大（０３３３３），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為新創
建、粵海投資（００２７０）與中國電信（００７２８）。
　　昨天（２８日）收市時，恆指波幅指數續升，收報２４﹒７６，返回合理水平之上，輕微偏
高０﹒０９８％。自上月３１日起，恆指波幅指數一直處於偏低水平，直至昨天情況才出現改變
，啟示港股有機會不再淡靜，或會正式呈現突破。市場內愈來愈多投機者看好或看淡後市，有意
買入衍生權證或牛熊證圖利；發行商見勢，為了保護自己或乘機圖利，自然會以較高的引伸波幅
為衍生權證開價。
　　恆生指數ＩＢＳＩ現報４９﹒２６３，國企指數ＩＢＳＩ則報５１﹒０２９，顯示藍籌股以
主動沽盤較為積極，國企股則以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動買盤覆蓋
範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以藍籌股的表現較佳，整體大市則仍處短期升浪中，惟高
位有淡友入市攔阻好友的攻勢。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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