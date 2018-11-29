《窩輪豪情－梁業豪》港股有機會不再淡靜

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、

公用事業與電訊業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為新創建（００６５９）、國泰航空

（００２９３）與中國恆大（０３３３３），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為新創

建、粵海投資（００２７０）與中國電信（００７２８）。

昨天（２８日）收市時，恆指波幅指數續升，收報２４﹒７６，返回合理水平之上，輕微偏

高０﹒０９８％。自上月３１日起，恆指波幅指數一直處於偏低水平，直至昨天情況才出現改變

，啟示港股有機會不再淡靜，或會正式呈現突破。市場內愈來愈多投機者看好或看淡後市，有意

買入衍生權證或牛熊證圖利；發行商見勢，為了保護自己或乘機圖利，自然會以較高的引伸波幅

為衍生權證開價。

恆生指數ＩＢＳＩ現報４９﹒２６３，國企指數ＩＢＳＩ則報５１﹒０２９，顯示藍籌股以

主動沽盤較為積極，國企股則以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動買盤覆蓋

範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以藍籌股的表現較佳，整體大市則仍處短期升浪中，惟高

位有淡友入市攔阻好友的攻勢。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

