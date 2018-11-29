《談國論企－黎偉成》消費品零售１０月份續緩增非佳

《談國論企》中國的社會消費品零售總額於２０１８年１０月份環比甚至同比增長持續放慢

，尤其是限額以上單位消費品零售和網上零售的表現均欠佳，政府宜進一步強化供給側改革和以

消費零售為主的內需，確保實體經濟穩中求進發展和增長，抵美國挑戰的貿易戰衝擊。



＊宜強化內需支持固投工業生產保穩增之態＊



來自中國國家統計局所發布的資料，社會消費品零售總額於２０１８年１０月份達

３﹒５５３萬億元同比增長８﹒６％，為本年僅次於５月份８﹒５％的低增長月份，比９月份所

增的９﹒２％環比少增０﹒６個百分點，更較２０１７年同期的同比增長１０％低１﹒４７個百

分點，而上年的１０月份環比只是少增０﹒３個百分點，屬於全面比較的回落，亦使２０１８年

１－１０月份的３０﹒９８３４萬億元平均增幅下調至９﹒２％的水平。需要注意之處，有：

最是重要的（甲）商品零售，於２０１８年１０月達３﹒１５２８萬億元，同比增長８﹒５％，

比９月份的９﹒２％升幅少增０﹒７個百分點，使１－１０月份累計額度２７﹒６萬億元的增幅

下調至９﹒１％，因（Ｉ）高級消費品的銷情未如理想，如（ｉ）金銀珠寶於１０月份為２２３

億元所增的４﹒７％，環比少增６﹒９個百分點，和使１－１０月份累計２，２６４億元的升幅

收窄為８﹒３％，卻比２０１７年１０月份２５６億元同比只增２﹒５％的情況，略有改善；（

ｉｉ）通訊器材３３４億元的升幅７﹒１％，比９月份的１６﹒９％低９﹒８個百分點，相對於

２０１７年１０月份２５６億元同比只增２﹒５％又多增４﹒６個百分點。

但（ｉｉｉ）化妝品於１０月份的銷售２１８億元同比增長６﹒４％，比對上一個月少增０

﹒７個百分點，而１－１０月份累計２０９４億元的升幅尚為１１﹒４％。同樣的情況亦發生於

（ｉｖ）家用電器和音像器材，於１０月份銷售額７１１億元同比僅增４﹒８％，低於９月份５

﹒７％達０﹒９個百分點，１－１０月份累計７０２０億元的升幅尚為７﹒８％。

同樣惹人注目的，是（ＩＩ）與日常使用的物品，零售銷售的增長速度亦普見放緩，包括（

ｖ）糧油食品類的銷售額於１０月份售出１，１８９億元同比增長７﹒７％，低於９月份的

１３﹒７％升幅，少增整整６個百分點，和１－１０月份累計１﹒１１７６萬億元的增長幅度收

窄至１０％；（ｖｉ）日用品於１０月份達４４８億元同比增長１０﹒２％，較９月份的

１７﹒４％增幅少增７﹒２個百分點，１－１０月份累計４３０９億元的升幅１３％；

（ｖｉｉ）服裝鞋帽、針紡織品１２１６億元同比增長４﹒７％，低於９月份４﹒３個百分點，

使１－１０月份累計１﹒０７９４億元同比增１１﹒４％。

另一大類的（乙）餐飲業，收入於２０１８年１０月份達４００６億元同比增長８﹒８％，

比９月份的升幅９﹒４％少增０﹒６個百分點，而１－１０累計３﹒３７６９萬億元同比增長９

﹒６％，其中限額以上單位餐飲業於１０月份營業銷售８４８億元，同比增長只為５％，低於９

月份的６﹒９％達１﹒９個百分點。



＊須嚴防特朗普仍擬對中國經貿全面宣戰劣策＊



社會消費品零售表現待改善，亦可以見之於（丙）網上零售，於２０１８年１－１０月份累

計７﹒０５３９萬億元同比增長２５﹒５％，其中實物網上零售額５﹒４１４萬億元的升幅

２６﹒７％，為年內持續反覆下跌之況。

特朗普自３月初便開始對中國不懷好意的處處為難，並於７月６日正式向中方啟動貿易戰，

發展到現時己之是全面的經貿、科技之戰，甚至有意在政治和我估計會進一步在軍事上「圍堵」

，使中國的固投、工業生產以至消費品零等主要經濟環節在存憂中呈增長放慢之壓，政府在嚴陣

力抗和還擊外來之惡勢力的同時，更宜加強對特別是消費品零售等方面的內需，使供給側的政策

成為支持經濟的更強大的力量，在一定程度抵銷外來的不合理甚至惡性的壓力，讓國民經濟基本

保持穩定增長，最好是繼續穩中求進發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

