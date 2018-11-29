《外匯達仁－盧楚仁》美息見頂，美元亦見頂

《外匯達仁》聯儲局主席鮑威爾昨日（２８日）在紐約的演說中表示，聯邦基金利率正處於

略低於中性水平，明顯和１０月的有很大分別，當其時他表示聯邦基金利率距離中性水平還有很

長的一段距離。所以今次是他繼上星期四（２２日）後第二次放鴿，而且態度鮮明，相信不是純

粹滿足特朗普或金融市場的訴求，而是看到有經濟及通脹放緩的跡象，況且股市最近勢弱，大企

業裁員之聲此起彼落。



雖然芝商所的利率期貨顯示，１２月１９號的加息機會率有８２﹒７０％，但根據過去聯儲

局的做法，加息機會率超過９成才會採取行動，所以我對１２月會加息仍然有很大保留。儘管

１２月真的會加息，相信美國息口已見頂，更不排除美國明年因經濟放緩而需要減息。



但不管如何，假如美國息口見頂或即將見頂的話，對美元確實是一大利淡訊號。根據過去這

二十多年的走勢看，美國息口見頂向下，美元幾乎全部都是跟息口同步下跌。



那麼你會問，如果美匯下跌，應該選擇那些非美貨幣作為買入？以宏觀長遠計，主要工業國

貨幣中，除了加元之外，其他都可以考慮，當中以歐元、英鎊及日圓為首選。若果怕揀錯非美貨

幣，亦都可直接沽美匯指數期貨。



商品方面，油價仍處於弱勢絕對不宜因為美元轉弱而趁低吸納。反過來，黃金絕對值得考慮

，尤其是金價近來正醞釀爆單邊市。在圖表看，金市似爆上多過爆落，這一轉行情有機會再次挑

戰１２４３美元，而突破向上往１２６５美元邁進。明年第一季，更有機會重上１３００美元水

平。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

