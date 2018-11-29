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即市新聞

29/11/2018 15:01

《美元走勢－羅明立》憧憬聯儲調整加息步伐，美元跌宜守５０天線

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１３﹒６３　　　１１３﹒１８　　　１１３﹒６１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３９２　　　１﹒１３６１　　　１﹒１３６６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８５０　　　１﹒２８１７　　　１﹒２８２４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４１　　　０﹒９９１２　　　０﹒９９３６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２７３　　　７﹒８２０１　　　７﹒８２４０

　　《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾昨日（２８日）發表公開講話，表示美聯儲沒有預設的貨幣
政策模式，而聯邦基金利率「略低於」中性利率區間。相對１０月時指利率與中性水平仍有一段
頗長距離，明顯讓人感到貨幣政策立場並不像之前般鷹派，市場解讀為美聯儲有可能因應經濟情
況而改變加息的步伐，明年加息的次數有機會減少，美元匯價受影響，美匯指數最低跌至
９６﹒６８。
　
　　數據方面，美國第三季ＧＤＰ季調後按年增長３﹒５％，增速有放緩的情況，但仍是
２０１５年以來最好的表現。美國１０月商品貿赤持續擴大，至７７２億美元，創紀錄高位，超
預期。美國第三季整體個人支出ＰＣＥ及核心ＰＣＥ同為１﹒５％，均低於預期的１﹒６％。
　
　　聯儲局開始因應經濟情況調整政策步伐，中美貿易戰及環球經濟金融的發展都會影響其決定
，美匯技術走勢需要突破上次９７﹒７０的高位才可支持好友的信心，相反如跌破上次調整低位
９６，亦即現時５０天線所在，勢頭恐怕會進一步被削弱。
　
　　意大利就預算案可能向歐盟讓步刺激歐元反彈，若未來兩日能企穩１﹒１３或可借美元轉弱
而考驗１﹒１４５０╱１﹒１５００。短線暫可炒１﹒１３╱１﹒１５波幅。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１３３０　　　１﹒１４７０　　　１﹒１２８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２７６０　　　１﹒２９００　　　１﹒２７００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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