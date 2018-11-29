《美元走勢－羅明立》憧憬聯儲調整加息步伐，美元跌宜守５０天線

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１３﹒６３ １１３﹒１８ １１３﹒６１

歐元╱美元 １﹒１３９２ １﹒１３６１ １﹒１３６６

英鎊╱美元 １﹒２８５０ １﹒２８１７ １﹒２８２４

美元╱瑞郎 ０﹒９９４１ ０﹒９９１２ ０﹒９９３６

美元╱港元 ７﹒８２７３ ７﹒８２０１ ７﹒８２４０



《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾昨日（２８日）發表公開講話，表示美聯儲沒有預設的貨幣

政策模式，而聯邦基金利率「略低於」中性利率區間。相對１０月時指利率與中性水平仍有一段

頗長距離，明顯讓人感到貨幣政策立場並不像之前般鷹派，市場解讀為美聯儲有可能因應經濟情

況而改變加息的步伐，明年加息的次數有機會減少，美元匯價受影響，美匯指數最低跌至

９６﹒６８。



數據方面，美國第三季ＧＤＰ季調後按年增長３﹒５％，增速有放緩的情況，但仍是

２０１５年以來最好的表現。美國１０月商品貿赤持續擴大，至７７２億美元，創紀錄高位，超

預期。美國第三季整體個人支出ＰＣＥ及核心ＰＣＥ同為１﹒５％，均低於預期的１﹒６％。



聯儲局開始因應經濟情況調整政策步伐，中美貿易戰及環球經濟金融的發展都會影響其決定

，美匯技術走勢需要突破上次９７﹒７０的高位才可支持好友的信心，相反如跌破上次調整低位

９６，亦即現時５０天線所在，勢頭恐怕會進一步被削弱。



意大利就預算案可能向歐盟讓步刺激歐元反彈，若未來兩日能企穩１﹒１３或可借美元轉弱

而考驗１﹒１４５０╱１﹒１５００。短線暫可炒１﹒１３╱１﹒１５波幅。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１３３０ １﹒１４７０ １﹒１２８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２７６０ １﹒２９００ １﹒２７００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

