《美元走勢－羅明立》憧憬聯儲調整加息步伐，美元跌宜守５０天線

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １１３﹒６３ １１３﹒１８ １１３﹒６１
歐元╱美元 １﹒１３９２ １﹒１３６１ １﹒１３６６
英鎊╱美元 １﹒２８５０ １﹒２８１７ １﹒２８２４
美元╱瑞郎 ０﹒９９４１ ０﹒９９１２ ０﹒９９３６
美元╱港元 ７﹒８２７３ ７﹒８２０１ ７﹒８２４０
《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾昨日（２８日）發表公開講話，表示美聯儲沒有預設的貨幣
政策模式，而聯邦基金利率「略低於」中性利率區間。相對１０月時指利率與中性水平仍有一段
頗長距離，明顯讓人感到貨幣政策立場並不像之前般鷹派，市場解讀為美聯儲有可能因應經濟情
況而改變加息的步伐，明年加息的次數有機會減少，美元匯價受影響，美匯指數最低跌至
９６﹒６８。
數據方面，美國第三季ＧＤＰ季調後按年增長３﹒５％，增速有放緩的情況，但仍是
２０１５年以來最好的表現。美國１０月商品貿赤持續擴大，至７７２億美元，創紀錄高位，超
預期。美國第三季整體個人支出ＰＣＥ及核心ＰＣＥ同為１﹒５％，均低於預期的１﹒６％。
聯儲局開始因應經濟情況調整政策步伐，中美貿易戰及環球經濟金融的發展都會影響其決定
，美匯技術走勢需要突破上次９７﹒７０的高位才可支持好友的信心，相反如跌破上次調整低位
９６，亦即現時５０天線所在，勢頭恐怕會進一步被削弱。
意大利就預算案可能向歐盟讓步刺激歐元反彈，若未來兩日能企穩１﹒１３或可借美元轉弱
而考驗１﹒１４５０╱１﹒１５００。短線暫可炒１﹒１３╱１﹒１５波幅。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１３３０ １﹒１４７０ １﹒１２８０
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２７６０ １﹒２９００ １﹒２７００
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》