《真知灼見－溫灼培》加元內外受壓

《真知灼見》踏入本周，相對美元匯價而言，在澳紐加國三貨幣匯價中，加元表現最差。雖

然油價於本周相對靠穩，紐約期油穩守於５０美元之上，但無助穩定加元匯價。至於加元匯價表

現較澳紐差相信原因有三。



＊加元匯價遜澳紐元有三大原因＊



首先，油價暫時雖見靠穩，但市場質疑於下周四（１２月６日）於維也納展開的油組大會，

由沙特阿拉伯為首的油組能否成功拉攏俄羅斯一起作出減產。一般相信，會上或有減產機會，但

料減幅未必足以大舉推升油價，可能只能穩定油價於現水平。事實上，面對美國頁岩油商大舉增

產，油價要升並不容易。當油價難升加元也自然缺乏上升理據。其次，通用汽車周一（２６日）

宣布關閉北美５間廠房，加拿大亦佔一間，消息當然不利加元。最後，投資者對本周五（３０日

）的Ｇ２０大會感憂慮，擔心各國與美國在貿易上的衝突有機會擴大，不利未來環球貿易發展。

當然，澳紐加同屬外向形經濟，為何全球貿易衝突擴大特別對加元匯價不利？一點必須明白

，加拿大一直存在著龐大的流動帳赤字。其今年首次兩季的流動帳赤字分別高達１９５億加元及

１５８﹒８億加元，當其主要出口之一的石油，售價已見大幅回落，嚴重削弱其出口收益。另一

主要出口汽車及汽車零件，又面對美國撤廠打擊。這難免令人擔心假使全球貿易一旦放慢，加拿

大出口也會進一步受影響，使其已見嚴重的流動帳赤字將更見嚴峻。面前環境的轉變，市場對加

央行未來的加息預期亦有所下降。對於下周三（５日）的議息會，市場估計加國央行只有兩成機

會加息。到明年１月９日議息會，加息機會才六成。要超越七成加息機會率，相信要到３月６日

議息會。相反，到明年３月可能美國已加了兩次息。



＊加元兌美元１﹒３４首個支持位＊



技術上，１﹒３４兌１美元為加元首個龐大支持，倘再跌穿，下一位置為１﹒３６及１﹒３

８兌１美元。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

