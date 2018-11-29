《宏觀論勢－李捷龍》「冷戰」後的和平優勢或會逆轉

《宏觀論勢》隨著中美糾紛加劇，市場日益憂慮經濟環境將會逆轉，包括可能迎來「新冷戰

」，甚至擴展至軍事對抗。在此陰霾下，美國可能增加國防開支，新增財政成本將為利率帶來上

行壓力，特別是在聯儲局縮減資產負債表以增加供應之時。這會加劇美國公共財政因近期減稅措

施而構成的弱勢，使政府無法妥善應對下個周期性衰退。

「冷戰」後的和平優勢使美國國防開支佔國內生產總值下跌，期間政府財政預算也從龐大財

赤轉為小幅盈餘，其他貢獻包括緩減跨國企業面對的不明朗因素及刺激緊密貿易。亞洲是主要受

益地區，區內多個經濟體受惠於出口帶動的增長。如各國現時要被逼在中美兩國之間選擇，勢將

損害目前經濟環境，對區域供應鏈造成極大阻礙。

中國一直是全球化的重要部分。目前為止，中國佔美國進口比重達到２２％，現時的雙邊貿

易順差與其後九個合作國家的順差總額相若。美國近期的行為和言論可能只是提高貿易談判籌碼

的議價策略。臨近Ｇ２０特習會，加上美國將決定是否增加中國進口關稅，周邊局勢在未來數月

可望轉趨明朗。

美國經濟受惠於財政政策推動，在今年周期尾段不尋常地加快增長。當地就業增長上升，國

內生產總值處於四年高位，使聯儲局的任務變得複雜，要帶領經濟擺脫過熱風險和走向「軟著陸

」。

工資開始出現明顯的增加趨勢，而關稅是一個新增風險，令企業試圖把部分額外成本轉嫁消

費者。聯儲局目前可逐步引導利率上升，並應會持續這項政策。因此筆者仍預期當局在今年１２

月加息後，將在２０１９年再加息四次。政策將進入略為緊縮的區間，並衍生一個問題：

２０２０年，在財政和貨幣政策的拖累下，美國當地經濟會否走向「軟著陸」。另外，筆者認為

經濟衰退的風險顯而易見，但暫時仍持觀望態度。

歐元區內國家存在結構性差異，令區內央行相信，即使近期經濟低迷，通脹都將在未來一年

達到目標。同時使他們相信不再需要資產購買計劃，並已縮減計劃規模，在年底結束有關計劃，

相信歐洲央行很可能在２０１９年第三季首次加息。意大利和英國的政治問題仍然懸而未決：英

國與歐盟仍須就談判達成共識。而意大利與歐盟委員會就刺激經濟預算方面出現分歧，加上債券

市場可能對意大利施加限制，將使當地面臨日益嚴峻的財政狀況。

美國向中國總值２５００億美元的出口貨品徵收關稅，影響內地製造業，預計未來還會帶來

更多威脅。為應對關稅影響，決策官員採取一系列措施支持國內經濟，包括在必要時加推刺激經

濟措施。由於需要確保短期經濟增長，並防止任何惡性放緩，內地政府近期暫緩對信貸泡沫的遏

抑措施。這為過去十年累積的巨額債務帶來龐大的中期挑戰，但預料政府將致力透過控制利率和

國家吸收部分壞帳成本的能力來加以處理此內部問題。

雖然聯儲局在９月底加息，但新興市場的壓力有所緩和。亞洲受惠於近年經濟管理改善，增

長依然強韌。美國對中國出口貨品徵收關稅可能帶來不利影響，但部分國家將受益於貿易流向轉

移。區內新興經濟體財政狀況普遍穩健，通脹受控，經濟失衡的情況並不嚴重，意味大部分國家

的政策具靈活性，足以應對外來壓力和緩和限制經濟增長面對的總體衝擊。

《新加坡銀行首席經濟師 李捷龍》

