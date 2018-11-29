《投資領域－譚家駿》市況仍反覆，全球上市基建資產勝在穩健

《投資領域》環球市場近日的焦點都投入在月底舉行的Ｇ２０峰會，因為中美兩國領導會就

貿易議題進行會談，投資者關心能否結束已歷史多個月的互相加徵關稅衝突，以穩定明年經濟增

長前景及投資信心。股市不時受消息主導反覆，全球上市基建資產亦因而受不少投資者追捧。



＊效率改善鐵路股向好＊



全球上市基建資產種類十分多元化，好像收費公路、機場、港口、鐵路、公共事業、管道及

流動發射塔等均包括在內，並且有市場門檻高及議價能力強的共通點，中線可為投資者帶來抗通

脹收入及強勁的資本增值潛力。

從近日走勢來看，表現最為差的是港口業務，主要是市場憂慮中美兩國的貿易糾紛會加深，

並衝擊全球貿易增長。另外，英國可能出現「無協議脫歐」亦是一項利淡因素，但在英國與歐盟

達成協議後，預期不利影響可逐漸減輕。

管道行業表現則受工程延誤及股本發行等短線負面因素拖累。不過，能源管道業的投資屬受

規管，並為合約式資產，營運模式有其獨特性。行內企業亦已進行出售非核心資產、減少槓桿和

精簡公司架構等措施，因此市場對行業的信心出現好轉。個別可從北美能源出口結構性增長得益

的企業，更能穩佔發展優勢，長線前景維持正面。

至於鐵路行業的回報較讓人鼓舞，美國一家鐵路營運商因為改變營運模式從而提高效率，所

以走勢受到支持。另外，日本投資者對於具防守性特質較強的企業更為重視，因而推動日本鐵路

公司股價向好。



＊收費公路長線前景樂觀＊



就未來部署方面，我們會將機場和部分美國公共事業安排偏低比重。因為雖然行內不少企業

的增長良好，並擁有優質資產，但估值持續處於基本因素難以支撐的水平，所以現時實在不宜作

出投資配置，直到估值調整，才再作評估。

另外，我們認為收費公路行業是最具潛力，行業表現近日雖然偏軟，但無損長線價值，好似

巴西一家收費公路營運商走弱，主要是受到經濟與政治動盪及貪污調查等因素拖累，但其市盈率

只有８倍，收益率卻達８％，所以市場對公司現有特許權業務的估值是明顯低估，亦無考慮未來

增長可能。事實上，隨著巴西選舉完結，加上公司訴訟得到協商和解，我們相信投資者會重新評

估公司基本因素，股價表現也會得到支持。此外，一家以澳洲及北美為主要營運地的收費公路營

運商，不久前收購了悉尼公路網絡資產，由於政府會承受未來大部分風險，而且營運協同效益和

債務結構均較預期佳，可提高其影響力，股價應可獲正面回饋。

整體來看，全球上市基建資產近期表現是受利率趨升和政治干擾左右，雖然短期市場走勢預

期仍難以平穩，但大部分風險應已作出反映，長線相信能提供穩健回報。

《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

