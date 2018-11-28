《缸邊麗評－熊麗萍》匯控騰訊已見底，吼低買進忌高追

《缸邊麗評》上市公司第三季度業績已大致揭盅，藍籌股或中、小型股的業績表現對股價的

影響均較明顯，市場對季度業績反應如此敏感，是近年罕見，筆者相信這與整體經濟及投資市場

出現變化有關。

中美貿易戰於今年第二季開始明顯發酵，投資市場即時反應，港股逐步下跌，概念較強的科

技股率先調整，其後轉向沽售高估值板塊及股份；尤其是當大市或個股已調整至較低的估值水平

，其他仍守在較高估值的股份根本難以持續，是以當業績公布後，股價便出現低位回升又或由高

位回落的情況。



＊康師傅大家樂較可取＊



今年第三季的業績亦部分反映或預示未來企業盈利是否受中美貿易戰影響，以出口、零售股

而言，受貿易戰及人民幣下跌的影響較明顯，近日不少食品、零售股公布業績，股價即時波動達

一成以上。康師傅（００３２２）及統一企業（００２２０）業績欠理想，股價下跌屬正常；但

下挫幅度達一至兩成，則是因為其估值仍較同業為高。

本港快餐股－－大家樂（００３４１）及大快活（０００５２）業績後股價一升一跌。事實

上，兩間公司面對的問題是成本上升仍較快，但毛利率並無太大變動，而未來租金上升壓力或有

減輕，惟由於租約到期時間不同，對每年的成本降幅不大，而最低工資再調高的影響料已有限；

因此，股價大跌至估值合理水平，其實是有吸納價值，康師傅及大家樂是較可取。



＊６５以下買匯控＊



大藍籌方面，騰訊（００７００）及匯控（００００５）是第三季業績公布後明顯轉勢的股

份。匯控估值及股息吸引，而目前面對的變數是英國經濟在「脫歐」後的實際影響，與及本港明

年經濟受中美貿易戰的影響。因此，短期再升的幅度有限，但早前跌至６０元的水平料已見底，

可持有及６５元以下可買進。



＊騰訊２５１元已見底＊



騰訊在業務策略上調整帶來的憧憬，雖然企業互聯網及雲業務短期的收入貢獻有限，但至低

限度避免過度依賴遊戲收入及政策影響，２５１元已見底，２８０至２９０元可分段買入。

《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》

