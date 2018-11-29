《股金豐采－涂國彬》鮑威爾事先張揚，美聯儲期望管理

《股金豐采》本周多位美聯儲官員相繼發言，其中最令市場震撼的，莫過於主席鮑威爾數小

時之前的表態，認為目前只是僅僅低於中性利率，令外界解讀為加息快將告終，美股隨即大漲，

投資者得重新評估不同的可能性。



＊陰謀論動機不談也罷＊



在此，先別計較所謂陰謀論，是否有來自特朗普連番批評，令相關官員有壓力，因為這一點

不可知，不談也罷。與其猜測動機，比較客觀的，倒不如思考之後的部署。

有趣的是，假如目前只輕微低於中性利率，對於１２月的議息，兩大可能性如下。一是循序

漸進到底，把利率乾脆更貼近中性利率，甚至到達，完成任務，然後２０１９年可以在事先張揚

下，放軟手腳；二是如今預告，１２月便可暫停，以觀察為名，就此打住，直至另行通知。



＊貫徹循序漸進，１２月料照加息不變＊



假如從期望管理的角度，兩者都可以說得通。前者比較貫徹，不會讓人太多疑慮，是不是政

治壓力作祟，是不是經濟前景惡化太快，餘此類推。後者有點急，數星期的時間都等不了，如今

便已馬上決定了，有點倉卒。

筆者維持原有想法，２０１８年全年加息四次，每季一次，１２月議息，照加無儀。所持的

理由，正是上述的期望管理。亦正如之前在本欄或其他場合提過，即使有任何改變，都是

２０１９年的事。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

