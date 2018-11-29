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即市新聞

29/11/2018 11:58

《股金豐采－涂國彬》鮑威爾事先張揚，美聯儲期望管理

　　《股金豐采》本周多位美聯儲官員相繼發言，其中最令市場震撼的，莫過於主席鮑威爾數小
時之前的表態，認為目前只是僅僅低於中性利率，令外界解讀為加息快將告終，美股隨即大漲，
投資者得重新評估不同的可能性。
　
＊陰謀論動機不談也罷＊
　
　　在此，先別計較所謂陰謀論，是否有來自特朗普連番批評，令相關官員有壓力，因為這一點
不可知，不談也罷。與其猜測動機，比較客觀的，倒不如思考之後的部署。
　　有趣的是，假如目前只輕微低於中性利率，對於１２月的議息，兩大可能性如下。一是循序
漸進到底，把利率乾脆更貼近中性利率，甚至到達，完成任務，然後２０１９年可以在事先張揚
下，放軟手腳；二是如今預告，１２月便可暫停，以觀察為名，就此打住，直至另行通知。
　
＊貫徹循序漸進，１２月料照加息不變＊
　
　　假如從期望管理的角度，兩者都可以說得通。前者比較貫徹，不會讓人太多疑慮，是不是政
治壓力作祟，是不是經濟前景惡化太快，餘此類推。後者有點急，數星期的時間都等不了，如今
便已馬上決定了，有點倉卒。
　　筆者維持原有想法，２０１８年全年加息四次，每季一次，１２月議息，照加無儀。所持的
理由，正是上述的期望管理。亦正如之前在本欄或其他場合提過，即使有任何改變，都是
２０１９年的事。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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