《投資心得－潘鐵珊》創夢天地用戶網絡龐大參與度高，營運能力強

《投資心得》創夢天地（０１１１９）在國內從事數碼娛樂，於遊戲發行市場佔據領先位置

，集團亦有延伸至其他數字娛樂領域的服務如電子競技、漫畫及視頻等。據據弗若斯特沙利文統

計，集團於去年按平均月活躍用戶計在國內的獨立手遊發行商中排行榜首，而按收益計在國內手

遊市場中排名第五。集團截至今年上半年的收益錄得１０﹒７億元人民幣，比２０１７年同期大

增４３﹒５％；而經調整利潤則同比升５１﹒６％至１﹒５億元人民幣，相信今後亦有相當可觀

的增長。



＊結合線上線下吸引用戶＊



集團作為網絡手遊營運商，具有多項優勢，其中集團有龐大的用戶網絡，用戶參與度高且新

用戶亦能靠自營渠道以較低成本獲取。此外，集團與全球遊戲開發商合作關係亦相當穩固。而除

了能直接從遊戲開發商獲得遊戲授權此一模式外，集團亦有多種方式如遊戲開發度身定制、收購

遊戲源代碼及ＩＰ孵化開發等，使其遊戲平台能有持續的遊戲儲備作業務發展。

除了一直以來的手遊業務外，集團透過與數字娛樂行業參與者廣泛合作，包括於漫畫、動畫

、網絡文學、視頻及其他衍生產品ＩＰ的投資等，從而獲得變現機會。於去年九月集團設立好時

光影遊社品牌，此乃配備遊戲及視頻放映等娛樂設施的線下數位娛樂勝地。通過以創新方式結合

線上及線下數位娛樂，相信能持續吸引用戶。



＊現正招股，獲騰訊加持＊



此外，集團有作為第一大機構股東的騰訊（００７００）加持，持股比例達２０﹒６５％，

而集團亦得到騰訊旗下不同分部如閱文集團（００７７２）、騰訊動漫、騰訊遊戲、騰訊視頻等

的支持。集團現正進行招股，投資者可留意。《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒

有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

