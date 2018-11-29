《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》１２月粉飾櫥窗效力或減退，宜短線部署

《Ｂｅｎ哥思路》市場憧憬美國加息周期已接近尾聲，令美國長債利率以及匯率下跌，同時

亦利好投資氣氛，一度為新興市場以及港股帶來支持。美國總統特朗普與中國國家主席習近平即

將會面，雖然市場料中美雙方或未必能達成很具體的協議，不過料仍可有持續商討的餘地，大市

短線表現不宜過份悲觀。

惟特朗普亦暗示或可能對中國生產的手機和筆記本電腦等產品加徵關稅，料科技相關股份仍

面對較大不明朗因素。此外，近日市場交投量明顯回落，未能跟上大市靠穩，反映資金未有大舉

流入市場，加上今年市況較波動，於１２月的粉飾櫥窗效力或有所減退，現階段只宜短線部署。



＊儲局明年加息臨更多未知因素＊



近期不少聯儲局主要官員發表講話，其中，聯儲局副主席認為利率已接近中性水平（２﹒５

－３﹒５厘），並表示未來將視乎數據制定利率；紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，將繼續漸進加

息，但沒有預設路徑；主席鮑威爾表示美國經濟強勁，但２０１９年可能遇上逆風。官員的取態

，或反映目前美國經濟存在市場所不知的隱憂。

事實上，近期美國經濟數據有轉弱跡象，再加上企業減稅的效應將於２０１９年上半年消失

，以及民主黨重奪眾議院，特朗普未來再推出減稅或其他經濟刺激措施的機會減少，不少投資者

憂慮２０１９年美國經濟將放緩，未來２年更有衰退風險。

同時，近期工資上升壓力增加，而短期通脹亦有升溫風險，令明年聯儲局的加息決定需要考

慮更多因素，亦更為複雜。雖然市場料聯儲局１２月份議息，預期加息２５點子的機會仍然很大

，不過委員對未來加息步伐的預測，以及主席鮑威爾的評論將更值得留意。



＊意大利及英國脫歐風險未解除＊



歐洲方面，雖然意大利政府可能降低赤字目標，此舉有助推動意大利與歐盟展開談判，以避

免對意大利啟動懲罰程序，稍為緩和避險情緒。不過，歐洲央行將於２０１９年停止買債，意大

利利率未來仍有一定的上升壓力，意大利的風險未能徹底解除。

同時，英國脫歐協議仍是市場焦點，首相文翠珊暫時避過黨內進行不信任投票，而脫歐協議

得到英倫銀行行長以及英國商界的支持。不過，英國脫歐大臣就表示，英國議會恐將於１２月

１１日投票否決脫歐協議，因此，英國脫歐問題仍有一定變數，短期將影響英國和歐洲金融市場

。

由於美國對伊朗的制裁力度遜於預期，再加上沙特殺害華盛頓郵報記者後，對油價的下跌似

乎持較容忍態度，油價由１０月高位回落近３０％。雖然市場傳沙特目前石油產量達每日１１２

０萬桶，創約８０年前該國開始開採石油以來的最高水平。不過若油價進一步下跌，不但不利油

組以及俄羅斯，亦不利美國增加原油產量。因此，我們認為ＷＴＩ原油於５０美元將有頗大支持

。另一方面，油組將於１２月６日舉行會議，會否減產以維持油價穩定，亦受關注。



＊恆指需企穩５０天線方望轉勢＊



美股近期表現反覆，受感恩節及網絡星期一消費額理想帶動，利好電商及消費股表現。不過

，由於市場預期美國經濟增長放慢，同時世界貿易組織亦表示第４季度全球貿易增長將進一步放

緩，主要由於出口訂單下滑，以及汽車、電子元件和農業原材料的生產和銷售都偏低影響，將利

淡投資氣氛，加上特朗普對中國的取態反覆，在美國經濟面對較大下行壓力下，會否令特朗普與

國家主席習近平會面時，採取較務實態度，將成為另一焦點。

根據國家統計局公布，中國１０月規模以上工業企業利潤增速放緩至３﹒６％，增幅較９月

份減少０﹒５％，反映企業盈利能力持續受壓。事實上，近期Ａ股表現除受經濟前景不明朗影響

外，於１２月亦有市值逾４０００億元的限售股解禁，為年內第二大解禁潮，亦有機會加大市場

的短期沽壓，不利Ａ股走勢。港股方面，雖然恆指重上１０天及２０天線，不過交投量未能配合

，要持續企穩於５０天線以上才有望扭轉弱勢，挑戰２７０００點水平。《凱基證券執行董事及

研究部主管 鄺民彬》



鄺民彬為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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