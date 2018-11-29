《思前想後－郭思治》港股首目標２７５２１，反彈浪延至１２月中

《思前想後》１１月之股市相當反覆，恆指先由１日之低位２５１９０點升至７日之高位

２６５３０點，即在５個交易日內已急升達１３４０點，惟其後在美股連番急跌拖累下，恆指卒

在５個交易日內急跌至１３日之低位２５０９２點，但當日大市雖先低開５４１點，惟在買盤反

攻下，恆指最後是倒升１５９至２５７９２點，即是說形態屬單日轉向，情況當表示大市已有跌

不下之感。雖往後大市之交投持續淡靜，但由於沽壓不大，故只要買盤態度稍作主動，市勢已可

在穩定中續步推升，至２８日上午１１時止計，恆指已一度高見２６５６６點，即是說大市已升

越７日之高位２６５３０點，故１１月之市勢現已再屬先低而後高，以低位為１３日之

２５０９２點計，更高之指數該仍在後頭。



＊守穩上升軌利後市推進＊



筆者一直用波幅去推測股市之去向，由於一個月之高低位是不該同時出現於５個交易日之內

，故祇要恆指不再低於１３日之２５０９２點，月內之高位該在月尾左右才出現，果然本月大市

之形勢正如所料，值得一提的是，這潮自１０月３０日低位開始之反彈，技術上出現一道短期上

升軌，即１１月１日之低位２５１９０點及１１月１３日之低位２５０９２點，只要恆指不回頭

觸及或跌穿此道上升軌，形態該有利後市作進一步之推升，亦即是說自１０月３０日低位

２４５４０點開始之反彈，技術上有機會漸發展成一報復式之反彈，所欠的只是「藥引」，如有

較利好之消息配合，大市之反彈步伐該會較明快，相信成交金額亦會重越１０００億元以上。



＊恆指先反彈跌幅三分一＊



今年恆指自１月２９日高位３３４８４點開始之大型調整至１０月３０日之低位２４５４０

點止計，在９個月內，累積之跌幅共達８９４４點，現大市既已成功重越５０天線（約

２６１６３點）技術上該有利於後市作進一步之反彈，如恆指能反彈跌幅８９４４點之三分一，

目標該可上望２７５２１點；惟如動力配合，恆指或可進一步反彈跌幅之二分一，則目標更可上

望２９０１２點至於反彈周期。以大市已反覆回落達９個月計，一旦出現明顯反彈，勢頭該可延

續６至８周，即自１０月３０日起計，整個反彈潮可望伸延至１２月中至尾。



＊首批吸納六大重磅藍籌＊



當然此潮只是反彈市，故部署上該以主要恆指成分股為首批吸納對象，如騰訊

（００７００）、匯控（００００５）、友邦（０１２９９）、建行（００９３９）、工行

（０１３９８）及平保（０２３１８）等，因上述６隻恆指或份股在恆指內之成分比重佔達

４６﹒０１％絕對有拉動大市上升之條件。《民眾證券董事總經理 郭思治》

（本欄逢周四刊出）

