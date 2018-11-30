《陸言堂－陳永陸》習特會絕不空手而回；首長國際高增長可期

《陸言堂》中美元首會面即將舉行，市場對雙方是否可以就貿易問題達成協議的信心只是一

半一半，尤其是美國總統特朗普在會面前，不斷在社交媒體上表示，仍然會對中國貨品開徵新的

關稅，都令市場對會面之成果抱懷疑的態度。不過，在不少會面前，特朗普都總會擺出強硬姿態

，希望爭取最大的談判籌碼，所以他近日的言論，不應過於上心。



＊習特會或暫緩關稅＊



而且，中美最高領導人難得會面，相信絕不會空手而回，所以相信中美雙方最後會定下一些

框架，同時美國會暫緩向中國進口貨徵收關稅，限期可能是３至６個月，之後才再作檢討，亦即

是說中美之間的貿易問題將會有３至６個月的蜜月期，加上美國聯儲局近日口風轉向鴿派，似乎

在１２月份加息後，明年加息的步伐會轉為緩慢，這對新興市場而言，絕對是利好因素。



或者有分析會認為，加息步伐減慢，未必是利好因素，因為這可能代表美國的經濟增長可能

正在放緩，但由於加息步伐減慢可能美元轉弱，同時亦會令區內外債的息口壓力下降，所以對區

內新興市場而言絕對是利好因素，所以只要中美元首會面的結果不是過分利淡，相信港股後市仍

可看高一線。



＊首長國際積極轉型＊



個別股份可留意近日積極轉型的首長國際（００６９７），集團為世界五百強企業首鋼集團

在港旗艦上市公司，但已逐步由鋼鐵相關業務轉而投身停車資產經營管理及城市更新業務。



首長國際日前宣布，與首鋼集團在港平台公司首鋼控股訂立買賣協議，首鋼控股以現金形式

，並以較公告日收市價溢價６３﹒９３％的價格，購回首長國際持有全部首長寶佳

（００１０３）股份，交易完成後，首長國際將不再持有首長寶佳任何股份，並獲得約２﹒０５

億港元，用於新業務發展。



由於內地傳統鋼鐵業務在當前供給側改革的大背景下，不斷進行產業升級，首長國際原鋼鐵

業務競爭格局嚴峻，進行轉型並選擇停車與城市更新作為新業務發展路向，絕對是一個極佳的選

擇。



＊溢價入股看好前景＊



首鋼集團亦極力支持首長國際的轉型路徑，並於２０１６年將虧損鋼鐵業務購回，同時於

２０１７年包銷２０億港幣供股，２０１８年又通過首鋼基金參與配售注資，這都反映母公司全

力支持首長國際的轉型。此外，在股權結構上，首長國際也進行了優化重塑，自２０１７年起，

先後引入中集集團（０２０３９）、新創建集團（００６５９）、日本歐力士（Ｏｒｉｘ）三家

戰略投資機構，並紛紛溢價入股，反映新股東看好首長國際的前景。其中新創建集團更將內地整

體停車業務注入首長國際，實現了兩家公司在內地停車業務上的整合。



事實上，內地經過４０年的高速經濟發展後，機動車數量連年快速增長，但停車位數量趕不

上機動車的增速，所以首長國際快速布局優質停車場資源，並短短兩年，便成為名副其實的中國

停車管理領域的領導者，可見今次轉型的眼光及先機。加上首長國際在城市更新業務方面，不斷

獲取優質園區資源，在雙線業務帶動下，相信業績將會出現快速增長時期，值得留意。

《獨立股評人 陳永陸》

