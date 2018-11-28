《缸邊嫺談－黃惠嫺》維他奶（０３４５）續擴產能，迎合內地增長

《缸邊嫺談》維他奶國際（００３４５）上半年業績令人喜出望外，上半年收入同比增長

２２％至４４﹒４８億元，當中又以中國市場的增長最為強勁，內地市場上半年收入同比增長

３３％至２９﹒９２億元；毛利在原材料價格上漲下仍錄２５％增長至２４﹒０８億元；毛利率

較去年同期上升１﹒４個百分點至５４﹒１％；股東應佔溢利同比增長３０﹒５％至５﹒１８億

元。



＊內地市場的表現＊



國內人愛港貨，維他奶品牌根植於本港超過７０年，集團在內地經歷多年的營銷推廣，其品

牌在國內已打下良好基礎，集團現時以維他豆奶、維他及維他港式系列於國內市場擴展，特別於

華南、華東及華中等地區擴大市場的佔有率。而近年一句「維他檸檬茶，爽過吸大麻」的口號，

更帶起了飲維他檸檬茶的潮流。從內地的電商銷售數據看，「維他檸檬茶」於天貓平台持續成為

茶飲料類的人氣產品，其銷售額及銷售量均勝對手，並長期高踞銷售榜冠軍。這帶動集團今年上

半年於中國地區的收入同比增長３２﹒９％至２９﹒９２億元，利潤更同比增長４２％至

５﹒６５億元。



內地豆奶飲料市場及豆奶的消費量仍較發達國家的消耗量為細，隨著國內人口健康及營養意

識的增加，植物蛋白的飲料較動物的為健康。現時國內的豆奶飲品市場仍在發展的初期，市場發

展空間巨大。集團目前為中國豆奶市場的龍頭，市佔率超過四成，並主要集中華南地區，其產品

於國內擁食品安全的優勢，未來會繼續擴大內地的產能及銷售，相信隨著內地人收入增加、消費

升級，及國家力促消費支撐經濟增長下，集團未來的收入特別是內地的收入增長將會加快。



＊績擴大產能及市場＊



中國內地市場已成為集團的最大業務市場。而集團亦積極擴充內地的產能以滿足市場的需求

，除現時深圳、上海、佛山及武漢的產能外，集團已斥資１０億元人民幣打造的東莞工廠，預計

在２０２１年投產，投產後每年總產值可達約１８億元。另外，集團於上海地區的工廠亦在擴產

之中，而集團於香港地區開展為期兩年的生產及物流基建投資項目。在市場拓展上，集團亦已向

東南亞地區擴展，除新加坡之外，２０１６年已向菲律賓市場進軍，與Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ

Ｒｏｂｉｎａ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ成立合營公司，在當地銷售豆奶飲品，今年上半年集團

於菲律賓的合資企業業務持續增長，亦逐步擴大當地整體的豆奶市場。



雖然管理層預計，２０１８╱１９年下半年中國內地的業務增長會因上半年增長基數相對較

高而有所減慢，加上近日人民幣的貶值及國際貿易環境波動而導致收入增長有所緩和。但相信在

集團積極擴大產能，增加銷售渠道及拓展電商銷售下，未來的收入將會有穩定的增長。而集團有

平均６成的派息比率，在市況的波動下，不失為一隻穩定而屬派高息而有增長的股份。投資者可

考慮於２６元附近的位於增持或吸納，目標價為３１﹒５０元。《工銀亞洲證券業務部分析員

黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

