《窩輪匯智－劉嘉輝》別忘股息變化對窩輪牛熊證的影響

《窩輪匯智》將踏入１２月份，或是時候開始回顧一下今年以來的投資表現，汲取經驗以部

署來年計劃。今年以來，大市自年初高見３３４８４點後持續回落，從月線圖可見，指數差不多

可謂由年頭跌至近年尾。１１月份指數終見較大反彈，是連跌六個月後首個月回升。



在熊市中找入市機會，不少投資者會留意股份的股息率，以衡量是否具備一定的防守性。有

分析認為，早前金融類如內銀股及石化類股份已跌至息率約五六厘較吸引水平，或是吸納作較長

線持有的機會。投資者或會問，輪證不會派發股息，為何要理會股息對輪證的影響？



以追蹤Ａ５０指數的安碩Ａ５０ＥＴＦ（０２８２３）為例，過去五年派息約０﹒１９７至

０﹒２７１元人民幣不等，可是公司剛公布今年股息為０﹒１１元人民幣，較去年０﹒２７元人

民幣減少近六成。派息突然下降，會對好倉產品即認購及牛證，以及淡倉如認沽及熊證有影響。



一般來說，發行商出產品時，會參考過往股息作來年的預期。以這次突然減派息為例，除淨

後牛證的內在值會較原先預計為多，認購證的行使機會則會提升，因此發行商有必要在知悉有關

股息變化後，有機會需要在提供流通量時上調產品的買入賣出價。簡單來說，派息較預期少有機

會令認購證及牛證價格向上，熊證及認沽證價格則有機會向下。相反，若公司突然加派息，則有

機會利淡好倉，利好淡倉，同樣的道理亦適用於其他個股身上。而如此情況發生在恆指權重股身

上，更有可能影響恆指相關輪證價格。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



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要應諮詢專業建議。

