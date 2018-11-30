《選股情報》昨日（２９日）恆指先急升後勁跌凸，是狗上瓦坑的翻版，昨文已有講及，昨
午走勢才是後向。
習特會變數多，早作準備為好。
昨文如下：
題：２６２企三天
內容：技術走勢謂，某阻力如被升破，並企其上三天，就成支持，可望續上，故今仍可望好
，但留心，今日（２９日）為期指結算，可以有假動作。要到下午段，看１２月期指
怎表現，才知後向。
習特會變數多，重貨者宜會前減磅，或造好對沖。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
30/11/2018 09:05
《選股情報－石鏡泉》假動作
《選股情報》昨日（２９日）恆指先急升後勁跌凸，是狗上瓦坑的翻版，昨文已有講及，昨
午走勢才是後向。
習特會變數多，早作準備為好。
昨文如下：
題：２６２企三天
內容：技術走勢謂，某阻力如被升破，並企其上三天，就成支持，可望續上，故今仍可望好
，但留心，今日（２９日）為期指結算，可以有假動作。要到下午段，看１２月期指
怎表現，才知後向。
習特會變數多，重貨者宜會前減磅，或造好對沖。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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