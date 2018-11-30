《選股情報－石鏡泉》假動作

《選股情報》昨日（２９日）恆指先急升後勁跌凸，是狗上瓦坑的翻版，昨文已有講及，昨

午走勢才是後向。

習特會變數多，早作準備為好。



昨文如下：

題：２６２企三天

內容：技術走勢謂，某阻力如被升破，並企其上三天，就成支持，可望續上，故今仍可望好

，但留心，今日（２９日）為期指結算，可以有假動作。要到下午段，看１２月期指

怎表現，才知後向。

習特會變數多，重貨者宜會前減磅，或造好對沖。

《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

