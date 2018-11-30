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即市新聞

30/11/2018 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》計算牛證盈虧

　　《窩輪豪情》於牛證市場內，發行商將牛證售予投資者後，若到期時相關正股價格高於行使
價的幅度大於發行價，投資者便可獲利。當然，我們假設了正股價格從未觸及或超越收回價。另
一方面，發行商持有作對沖用的相關正股會為他們帶來利潤，以完全彌補他們出售牛證的損失。
理論上，他們的淨利潤會是發行牛證時所收取的財務費用。
　　但若牛證到期時，相關正股價格較牛證發行時無變動，投資者持有的牛證的內在值將沒有變
動，但會帶來與買入牛證時所支付的財務費用相同的損失。另一方面，發行商持有作對沖用的相
關正股將沒有盈虧，卻可賺取與發行牛證時所收取的財務費用相同的淨利潤。
　　若牛證到期時，相關正股價格位於收回價與牛證發行時的價格之間，投資者持有的牛證的內
在值將下跌，為他帶來損失。至於虧損幅度，將會是牛證內在值的下跌幅度與買入牛證時所支付
的財務費用之和。另一方面，發行商持有作對沖用的相關正股會為他們帶來虧損，但會由他們出
售牛證的收入所彌補，並可賺取與發行牛證時所收取的財務費用相同的淨利潤。
　　至此，相信大家都會估得到，於相關正股價格持續上升的情況下，市場輸家將為以於發行商
發行牛證時的正股價格沽貨的其他市場參與者。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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