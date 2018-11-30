《美元走勢－羅明立》美元短線或下試９６，全球聚焦中美領袖會面

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１３﹒４６ １１３﹒３４ １１３﹒４０

歐元╱美元 １﹒１４０１ １﹒１３８５ １﹒１３９０

英鎊╱美元 １﹒２７９２ １﹒２７７２ １﹒２７８３

美元╱瑞郎 ０﹒９９７０ ０﹒９９５６ ０﹒９９６５

美元╱港元 ７﹒８２２４ ７﹒８１９４ ７﹒８２０９



《美元走勢》星期四（２９日）德國公布１１月消費物價指數按年升２﹒３％，略低於預期

，而美國１０月個人及個人消費支出高於預期，而上周初次申領失業人數則增加至２３﹒４萬。

美聯儲公布議息記錄顯示委員大多認為有理由在１２月加息，而有部分委員同意利率可能接近中

性水平。吻合日前鮑威爾的言論，明年貨幣政策可能有所調整，加息步伐或會放慢。美元曾經反

彈至９７水平，但受到投資者預期明年加息次數會減少，美元高位受壓。



匯市大致窄幅上落，Ｇ２０峰會即將舉行，全球聚焦中美領袖能否重新啟動貿易談判，甚至

即時能達成一些共識，避免美國明年真的對中國提高關稅。相信，今次會面，很大機會以中國讓

步來換取美國停火。從技術走勢看，美元短線有下試９６的可能，關鍵是習特會面的結果，可小

注沽美元。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１３３０ １﹒１４７０ １﹒１２８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２７６０ １﹒２９００ １﹒２７００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

