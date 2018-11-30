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即市新聞

30/11/2018 15:17

《美元走勢－羅明立》美元短線或下試９６，全球聚焦中美領袖會面

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１３﹒４６　　　１１３﹒３４　　　１１３﹒４０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４０１　　　１﹒１３８５　　　１﹒１３９０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７９２　　　１﹒２７７２　　　１﹒２７８３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９７０　　　０﹒９９５６　　　０﹒９９６５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２２４　　　７﹒８１９４　　　７﹒８２０９

　　《美元走勢》星期四（２９日）德國公布１１月消費物價指數按年升２﹒３％，略低於預期
，而美國１０月個人及個人消費支出高於預期，而上周初次申領失業人數則增加至２３﹒４萬。
美聯儲公布議息記錄顯示委員大多認為有理由在１２月加息，而有部分委員同意利率可能接近中
性水平。吻合日前鮑威爾的言論，明年貨幣政策可能有所調整，加息步伐或會放慢。美元曾經反
彈至９７水平，但受到投資者預期明年加息次數會減少，美元高位受壓。
　
　　匯市大致窄幅上落，Ｇ２０峰會即將舉行，全球聚焦中美領袖能否重新啟動貿易談判，甚至
即時能達成一些共識，避免美國明年真的對中國提高關稅。相信，今次會面，很大機會以中國讓
步來換取美國停火。從技術走勢看，美元短線有下試９６的可能，關鍵是習特會面的結果，可小
注沽美元。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１３３０　　　１﹒１４７０　　　１﹒１２８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２７６０　　　１﹒２９００　　　１﹒２７００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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