《環球趨勢－黃耀宗》油價回落可推升股市？

《環球趨勢》最近市場開始炒作美國通脹或會回落，從而導致美國加息步伐將放緩。背後原

因除聯儲局發出鴿派言論外，另外的誘因便是油價自１０月初觸及高位的每桶７６﹒９０美元後

，至１１月２６日急挫近３４﹒８５％，跌至每桶５０﹒１０美元的低點；令美國總統特朗普及

市場認為通脹將會回落，因此聯儲局加息或會暫緩，從而令股市作出急速反彈。筆者認為以上的

看法對錯參半，將在下文簡單解釋︰

通脹指標方面，聯儲局通常以ＰＣＥ作為通脹參考指標，惟筆者於此文章則認為以ＣＰＩ

（消費者物價指數）及核心ＣＰＩ作參考指標更合適。首先，ＰＣＥ與ＣＰＩ最大的分別在於房

地產佔比，房地產於ＰＣＥ比重較其ＣＰＩ低約２０％，且ＰＣＥ容許以較便宜的產品替代類似

的產品，因此筆者認為ＰＣＥ對於真實的生活模式敏感度或較弱。

另一方面，在ＣＰＩ成分當中，能源及食品累計比重逾２０％；ＣＰＩ減去食品及能源價格

便是核心ＣＰＩ。所以，在能源價格急挫後，市場認為ＣＰＩ水平將會回落是合理的預期；另一

邊廂，工資增長及失業率等經濟指標在過去數月維持正面，這或會持續支持核心ＣＰＩ水平。若

以上的情況發生，核心ＣＰＩ水平便會高於ＣＰＩ水平；根據過往經驗，這或會推升聯儲局加息

的意向！所以，縱使油價回落將成短暫冷卻通脹的因素，惟投資者不應單以能源價格上升及下跌

而「賭」加息的機會率。

股市表現方面，市場如何演繹美國將來加息的情況亦成要點，例如︰「聯儲局未能加息」或

「聯儲局暫緩加息」，兩者結果均是「不加息」；但是，若果成因是美國當時經濟擴張周期結束

、股市盈利增長嚴峻、呆滯脹等情況同時發生，或會成為股市利淡的因素。所以，不應單以加息

來決定股市上升或下跌部署。

最後，筆者認為新興市場來年出現由估值吸引而形成的「熊二」反彈可能性不俗；惟因油價

回落而炒作股市上升則不建議。《晉裕集團首席投資策略師 黃耀宗》

