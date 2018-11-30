《品中資－羅國森》同程藝龍（００７８０）估值吸引

《品中資》港股連跌６個月之後，１１月份終於有起色（投資者臉上也有喜色），今日

（３０日）是１１月份最後一個交易日，幾乎可以蓋棺定論，今個月可以扭轉厄運，迎來一個升

市月，因為到昨日（２９日）為止，恆生指數已經升了１４７２點（恆生指數１０月底收市為

２４９７９點，昨日收報２６４５１點），升幅５﹒９％。

股王騰訊（００７００）也絕地反彈，由１０月底的收市價２６７元，大幅反彈至昨日的

３１２元，升幅接近一成七，大幅跑贏大市，再顯股王本色。短期後市當然要看本周末在阿根廷

舉行的Ｇ２０峰會當中的「習特會」。

綜合來說，可以肯定的是，雙方表面上是大鑼大鼓地要打貿易戰，尤其是美國，但私底下，

雙方都想談判，因為美國很想要中國市場，而中國的內需市場也未完全成熟，外貿仍然是重要的

經濟增長點。之不過，到底雙方的差距有多大？有多少機會收窄分歧而已！

我傾向相信，一定程度上的貿易戰會持續一段時間，但雙方可能同意不再將戰線擴大。

表面上，美國在貿易戰的問題上佔主導；但實際上，美國很想中國無條件開放市場，讓美國

貨可以大量進入，但今時今日的中國，已經在某程度上可以向美國說不，因此，雙方不容易在短

期內達成全面共識。



＊同程藝龍上市首日大升＊



正當大家都在期待貿易戰露曙光的時候，環球股市已悄悄地見底回升，連疲弱多時的新股市

場（尤以新經濟股）也開始回暖，首先觸動我興趣的是今個星期一上市的同程藝龍

（００７８０）。

這隻名字怪怪的股票原來大有來頭，她的主要股東就是股王騰訊和內地著名旅遊網站攜程，

前者持股兩成三，後者持股兩成二，是該公司兩大股東。

不過，實際引起我對這家公司興趣的，其實是我一次親身體驗。話說幾個月前我到內地出差

，要買高鐵的車票，我知道在微信的介面是可以訂購火車票和機票的，而我一直以為，這是騰訊

提供的服務（準確來說是微信提供），但深入看看，原來不是，而是一家叫同程藝龍的公司，我

當時估計是騰訊的合作伙伴吧！

我記得，我訂的車票大約是７０－８０元，但我要求了送票服務，費用大約要加１０％－

１５％，因為我們香港人在手機程式訂了車票之後要取票是很麻煩的，所以，我選擇送票服務，

而這個送票服務又包括了一份茶點。

總之，我作為一個消費者，也覺得這個服務很體貼。雖然我的火車票貴了十幾個巴仙，但整

體令我省了時間，也有了更好的享受。更重要的是，我以微信支付來結帳，真的是一站式服務。

中國的發展是很劃時代的，因為很多外國要經歷的過程，中國都不需要，最明顯就是通訊的

發展，內地沒有經歷太長的固網年代就直接過渡至移動網絡。內地沒有經歷支票等等的支付方式

，就直接過渡至手機支付的年代。

我後來才知道，原來實際提供訂票的同程藝龍是騰訊入股的公司之一。早前這家公司宣布

ＩＰＯ，我就可以更詳細瞭解她和騰訊結緣的經過。

雖然同程藝龍最終以接近下限的招股價上市（上市價９﹒８元，首日收市報１２﹒４元），

但首日掛牌，竟然可以大升兩成六。雖然昨日股價大幅回落７％，收報１１﹒０８元，但仍較招

股價高１３％。在近期的市況下，這已經算不俗了。



＊同程藝龍估值吸引＊



同程藝龍的名字有點怪，主要因為她由同程和藝龍兩間公司合組而成，同程本來專注火車和

機票的訂購服務，而藝龍則專注酒店預訂服務，兩者合併後，就成為內地三大的網上旅遊平台之

一。

根據招股書的資料，截至２０１８年６月３０日，同程和藝龍合併後的總收入為２８﹒３億

元，主要來自交通票務及住宿預訂兩大核心業務。２０１８年上半年，該公司實現盈利８﹒４５

億元，交通票務合併交易額為４７２﹒３億元，合併住宿預訂交易額為１０７﹒３億元。

正如我所說，騰訊對同程藝龍的業務發展起了重要作用，令到同程藝龍可以在最低成本下可

以接觸大量潛在客戶，而騰訊也在同程藝龍身上體現了她如何為各行各業提供「連接」服務！以

同程藝龍今年上半年的盈利８﹒４５億元推算，全年盈利至少可達１６億－１７億，即是

２０１８年的市盈率大約只有１２－１３倍，２０１９年的市盈率更可能只有單位數。以新經濟

股來說，這是十分難得的，而且估值不算貴，我認為值得大家注意。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

