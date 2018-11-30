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即市新聞

30/11/2018 13:00

《神州縱橫－凌昆》美國限制中美技術合作將自損

　　《神州縱橫》美國對中國發起的貿易戰有很大的科技戰成分，既限制本國技術及相關產品對
華出口，又禁止中國科技產品及投資進入美國市場。最近在這些方面又選出新措施，令中美科技
分隔的情況進一步惡化，且涉及相關的要素流動。
　
＊美採新措施嚴限技術出口＊
　
　　一直以來美國都有禁制西方技術及相關產品輸華政策，今年發起對貿易戰後又再出台更多措
施，令管制日趨嚴苛。近日便提出了要限制１４類前沿高新科技出口，雖非單是針對中國，但中
國必首當其衝，而美國心中亦必以中國為主打目標。原因是美國視中國科技能力的迅速提升為重
大威脅，有說法指若不及時採取應對行動中企將可於１０至１５年內挑戰美企。１４項技術涵蓋
生物技術、人工智能、數據分析、量子計算、機械人、腦機對接及微電子等，都是科技發展前沿
領域和新一代技術及新興產業的基礎所在。看來美國已決心要在這些領域嚴防死守，否則其技術
優勢將迅速消減，主導世界的軍事、經濟及金融等各方面的威權亦將隨風而逝。另方面美國的限
制策略會否見效卻廣受質疑。首先禁制將倒逼中國另找技術來源，特別是近年中央強調的自主研
發。有關事例已有很多，故禁制最多只能在短期干擾中國發展，從長遠看這將弄巧反拙。事實上
中國在個別領域如ＡＩ、區域塊等的論文及專利申請數量已開始超越美國。
　
＊禁制涉及人才交流＊
　
　　與此同時禁制是把雙刃劍，美國損人未必能如願還會自損。有西方研究顯示這將拖慢美國技
術開發進度，因會影響市場佔有度及利潤，令競爭增多，和削減對資金及人才的吸引力。其實許
多美國ＩＴ及科技企業對中國市場依賴很大，若失去這個全球最大及增長最快的市場，蘋果、高
通等都未必能保住一流跨國企業的地位。但美國對此毫無知覺，還變本加厲把限制措施深化，擴
展到信息及人才交流領域。美國已開始限制中國研究人員赴美作學術交流及做研究，且不只限了
科技領域還涉及其他。據報曾經獲取中國科研資助或參與「千人計劃」的華人學者，美國都不會
給予科研基金資助。一些美國科技公司還把華人從高層逐出，或在內部會議時提防華人參與。華
人留學生赴美也料將受限。這顯示美國不單政府連社會上都有反華動作，涉及的華人也不單是中
國赴美的學者學生，還波及移居當地多年的美藉華人。這樣下去美國又再自損：華人在美國科技
界有重要地位，而華人精英在美國不得意自會更多考慮重回大中華地區，中國又將迎來更龐大的
海歸潮，何況各級政府提供的支持和優待吸引力日高。《資深評論員　凌昆》

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