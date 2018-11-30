《精心傑作－溫傑》關注鮑威爾忽然鴿派，越秀地產銷售理想

《精心傑作》美聯儲主席鮑威爾在周三（２８日）發表講話，表示現時利率略低於各種計算

所得到的中性利率。市場普遍解讀這番說話為鴿派言論。早前鮑威爾在１０月份曾表示距離中性

利率或許還有一段距離，及後令美股大跌。觀乎近日全球市場瀰漫著悲觀情緒，美股及油價大幅

調整，或許鮑威爾也需稍為安撫市場情緒，同時表達出對全球經濟的警示。雖然現在還未能斷定

美聯儲加息步伐，但美股對該鴿派高論顯得相當受落。三大指數急升超過２％以上。而港股則於

２７０００點遇阻力，投資者仍普遍悲觀，逢高減磅。但相信「習特會」能給後市一些啟示。然

而，一些基本面向好的公司仍然給予投資者作長線部署的不錯選擇。是次為大家介紹越秀地產。



＊越秀地產銷售理想＊



越秀地產（００１２３）主要從事物業發展，以及持有投資物業。集團於今年１０月份的合

同銷售（連同合營公司項目的合同銷售）金額約８１﹒２１億元人民幣，按年上升約１５６％；

而１－１０月的累計合同銷售金額則達約４３８﹒９２億元人民幣，按年升幅達３７％。考慮到

今年內地的去槓桿政策，以及外圍資產價格的波動，銷售成績令人滿意。截至１０月集團的累計

合同銷售金額約佔２０１８年銷售目標８０％（全年目標為５５０億元人民幣），管理層認為，

根據今年的推盤節奏，年初至今的合同銷售情況符合預期，並有信心完成全年銷售目標。



按地區分，２０１８年上半年的合同銷售金額中，廣州約佔５６﹒０％，珠三角（除廣州）

約佔８﹒５％，長三角約佔１４﹒８％，中部地區約佔１１﹒４％，環渤海約佔９﹒３％。事實

上，集團成功利用廣州的經驗，近年積極發展大灣區，並於長三角拓展業務。長三角當中，集團

重點布局杭州和蘇州兩個城市。



＊成功布局杭州＊



基於早前筆者曾到杭州考察，在此希望分享一下當地的經濟及發展情況。杭州是長三角三大

副中心城市之一，並為華東地區的樞紐中心。過去５年經濟增長的複合增長率達８﹒５％，去年

經濟總量為２﹒４５萬億元人民幣，接近浙江省的一半。以人均ＧＤＰ計，杭州為全國第十，已

達到富裕國家水平。



而當中的錢江新城功能配套完善，可望發揮中央商務區（Ｃｅｎｔｒａｌ

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ ＣＢＤ）的不同功能，包括商業旅遊、金融商務及休閒

居住等。越秀於該區持有維多利中心，將受惠其中。根據資料，維多利中心位於錢江新城中軸，

為該區戰略發展重點之一。位置優越，加上交通便利都突顯其優勢。現時維多利中心的出租率達

８８％，成為集團另一項持有的優質地產項區。此外，筆者亦參觀了集團位於當地的另外兩個項

目，包括招商越秀公園１８７２，以及天悅江灣。兩個樓盤均屬大型項目，亦為未來的收入來源

。



集團股價早前受累大市氣氛，以及市場對房地產的憂慮而反覆回落，近日則有所反彈。從基

本因素而言，集團的土地儲備分布於全國１３個城市，其中約８５﹒２％位於大灣區、長三角和

中部三大核心增長區域，預示未來銷售及收入前景明朗。建議於１﹒４元以下水平買入，初步阻

力１﹒５９元；惟若較買入價下跌１０％，或需先行止蝕。

《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

