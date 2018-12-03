《一周攻略－周進略》港股雖似波幅收窄，但宜且戰且退

《一周攻略》１１月剛過去，港股終止了六個月的連跌，以恆指計，整個月份升６％，波幅

高低在２５０９２至２６９２３，換言之，未跌穿二萬五，又未升破二萬七，在２０００點之間

徘徊，如果大家熟悉整個形態，更明顯是最後一周才發力。

無論如何，承接著１０月的波動市，１１月未有進一步低走已算十分夠運，畢竟當中過程，

不明朗因素甚多，化險為夷只因多數人早有心理準備，再加上沿途一直有改善緩和的跡象。



＊特朗普比專業政客更專業＊



事實上，外圍市場上，起碼有兩大因素，一直困擾的，其中兩項有緩和。第一項是美國中期

大選後，很多極端的外交內政取態，都可能改變，特朗普有必要與民主黨人合作，才能保住職位

，甚至以免被起訴。第二是美聯儲對加息的看法，由９月議息後，大家在１０月初所聽到的，與

中性利率尚有一段距離，到近日，臨近１１月底，卻是只略低於該水平，令人聯想到，馬上就可

以終止加息步伐了。目前尚餘一項解讀，便是貿易戰。

前者不難明白，主要是特朗普反覆善變，比專業政客更專業，合縱連橫，沒有包袱，只有利

益計算，此之所以，他可以在當日的大選中，擊敗老練的對手，以新人的身分，入主白宮，全靠

他深明選民所需要的，是甚麼樣地道的想法，而不一定是傳統政客的說詞。

說起來，他上場後，他本身就是不確定性，所產生的影響，有好有壞，減稅當然是好事，可

以把財富由官僚手上，重回一般人，包括企業和消費者本身，讓他們去作決定，資產運用一定更

有效率，也可以為短期的經濟動力，帶來一定刺激。

至於其針對醫療相關的福利措施，亦是正著，雖然對很多人來說不中聽，但理性計算上，如

果任由這個制度運行，美國國庫更空虛，財赤壓力更大，只會更快出現危機。



＊貿易戰對美反效果剛浮現＊



然而，他上場後，針對貿易而行的，把原有的多邊貿易秩序遊戲規則重訂，要逐個擊破的方

式去談，卻是不得要領，而最近美國有大企業開始大規模裁員，正是其施政帶來的反效果，如今

才剛開始浮現，之後陸續有來，恐怕不容易解決。

事實上，貿易之所以可以做得成，就是各取所需，大家情願合作而不是對抗，如今棄當前利

益，只為希望把利益分配拿取更大一塊，可能是得不償失。



＊事態變數據也變，中性利率難不變＊



至於另一邊廂的貨幣政策，過去１０年，由非常時期過渡重回至正常時期，央行做對的事不

少，起碼是跟市場溝通的透明度，由伯南克時代開始，到耶倫接手，到如鮑威爾，都是一脈相承

，雖然如今的美聯儲主席不是學者出身，但其在局內待得夠時日，深明此道，期望管理之工夫，

應有一定進境。

有趣的是，其解讀中性利率，跟目前水平，前後只不過一個月左右，卻令人有如此不同的想

法，大概與事態發展有關。一來，近日數據所見，企業在新增商業開支方面，明顯有放緩甚至縮

減之勢，未嘗不是理性預期，萬一貿易戰打起來，之後的日子難捱，只好提早準備。更何況，美

國當前的榮景，明顯增長高於長期平均，不一定容易維持，最合理期望是未來兩年內有衰退出現

，如此一來，加息只能見步行步，跟其９月所說，別靠聽其言，更要觀數據而行，可見一斑。

二來，中性利率其實不是一個固定數目或水平，這一點局方早有提示，重點是其概念，在於

不太冷不太熱，不太遏抑又不太刺激經濟，僅此而已。如此一來，則隨著事態改變，當然可以有

不同了。



＊２０１８年每季加息一次概率仍高＊



無論如何，２０１８年完成每季一次的加息，概率仍是甚高，以循序漸進的方式去進行加息

，也可以循序漸進的方式去放緩加息，才是期望管理的最高境界。

更何況，若以加息與否，其實只是常規工具而言，則量寬退市縮表，其實大可不必同步改變

，則央行會有更大政策彈性，一方面盡快收回非常規的工具，以備不時之需，另一方面，面對眼

前的數據，也就是經濟實況，可以有更實時的回應。



＊熱門科網有望粉飾窗櫥＊



對於投資者來說，踏入１２月，考慮到整年計，由高位回落多時，美股如是，港股亦如是，

機構投資者有一定的粉飾窗櫥的動機，尤其是之前熱門的科網新經濟，套牢者也好，獲利甚豐者

也好，都可能借此機會出手，但要小心，大家不是繼續買繼續等，而是等別人買，自己可以沽之

而後快，兩者有微妙的分別。

至於港股指數方面，目前跌至１０月的低位，暫未再下試，若波動率沒明顯增加，則第四季

波幅有望由季初起收窄。問題是，月中的美聯儲議息，究竟是甚麼樣的包裝呢？這一點至為關鍵

，影響到２０１９年的部署，投資者只宜且戰且退，別要勉強。量力而為，持盈保泰，始終是今

年大家感受到的道理。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

