《再戰明天》內地公布財新服務業ＰＭＩ，鮑威爾出席小組會議

《經濟通通訊社３日專訊》明晚，聯儲局主席鮑威爾出席小組會議，美國公布１２月非農業

就業人口變動。明早，內地公布財新服務業採購經理人指數（ＰＭＩ）。



＊美聯儲主席鮑威爾出席小組會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：１５ｐｍ，亞特蘭大－－美聯儲主席鮑威爾在

美國經濟學會（ＡＥＡ）╱社會科學協會聯盟（ＡＳＳＡ）年會期間出席「美聯儲：聯合採訪」

小組會議，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克在同一活動上出席一場小組會議。



＊內地公布１２月財新服務業採購經理人指數＊



在數據方面，明早（４日）９：４５ａｍ，中國公布１２月財新服務業採購經理人指數，料

由５３﹒８降至５３。

明午３：００ｐｍ，巴西公布１２月ＦＩＰＥ消費者物價指數，月率料由０﹒１５％降至

０﹒０４％。３：４５ｐｍ，法國公布１２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒２％升上

０﹒１％；年率料由１﹒９％下滑至１﹒８％。



＊歐元區公布１２月通脹率＊



４：５０ｐｍ，法國公布１２月服務業採購經理人指數，料由５５﹒１降至４９﹒７；綜合

採購經理人指數料由５４﹒２下滑至４９﹒４。４：５５ｐｍ，德國公布１２月服務業採購經理

人指數，料由５３﹒３回落至５２﹒５；綜合採購經理人指數料由５２﹒３降至５２﹒２。

６：００ｐｍ，歐元區公布１２月核心消費者物價指數，年率料維持於１％；消費者物價指

數年率料由２％回落至１﹒８％。歐元區１１月生產者物價指數月率料由０﹒８％跌至負

０﹒２％；年率料由４﹒９％降至４﹒２％。



＊美國１２月非農業就業人口變動＊



明晚９：３０ｐｍ，加拿大公布１２月失業率，料由５﹒６％升上５﹒７％；就業人口變動

料由９﹒４１萬降至６０００。

美國１２月失業率料維持於３﹒７％；平均時薪月率料由０﹒２％升上０﹒３％；年率料軸

３﹒１％降至３％。美國１２月非農業就業人口增長，料由１５﹒５萬升上１８萬；製造業就業

人口增長料由２﹒７萬降至２萬。

１０：４５ｐｍ，美國公布１２月服務業採購經理人指數，料由５４﹒７回落至５３﹒４。

（ｈｏ）

