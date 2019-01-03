《再戰明天》內地公布財新服務業ＰＭＩ，鮑威爾出席小組會議

《經濟通通訊社３日專訊》明晚，聯儲局主席鮑威爾出席小組會議，美國公布１２月非農業
就業人口變動。明早，內地公布財新服務業採購經理人指數（ＰＭＩ）。
＊美聯儲主席鮑威爾出席小組會議＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：１５ｐｍ，亞特蘭大－－美聯儲主席鮑威爾在
美國經濟學會（ＡＥＡ）╱社會科學協會聯盟（ＡＳＳＡ）年會期間出席「美聯儲：聯合採訪」
小組會議，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克在同一活動上出席一場小組會議。
＊內地公布１２月財新服務業採購經理人指數＊
在數據方面，明早（４日）９：４５ａｍ，中國公布１２月財新服務業採購經理人指數，料
由５３﹒８降至５３。
明午３：００ｐｍ，巴西公布１２月ＦＩＰＥ消費者物價指數，月率料由０﹒１５％降至
０﹒０４％。３：４５ｐｍ，法國公布１２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒２％升上
０﹒１％；年率料由１﹒９％下滑至１﹒８％。
＊歐元區公布１２月通脹率＊
４：５０ｐｍ，法國公布１２月服務業採購經理人指數，料由５５﹒１降至４９﹒７；綜合
採購經理人指數料由５４﹒２下滑至４９﹒４。４：５５ｐｍ，德國公布１２月服務業採購經理
人指數，料由５３﹒３回落至５２﹒５；綜合採購經理人指數料由５２﹒３降至５２﹒２。
６：００ｐｍ，歐元區公布１２月核心消費者物價指數，年率料維持於１％；消費者物價指
數年率料由２％回落至１﹒８％。歐元區１１月生產者物價指數月率料由０﹒８％跌至負
０﹒２％；年率料由４﹒９％降至４﹒２％。
＊美國１２月非農業就業人口變動＊
明晚９：３０ｐｍ，加拿大公布１２月失業率，料由５﹒６％升上５﹒７％；就業人口變動
料由９﹒４１萬降至６０００。
美國１２月失業率料維持於３﹒７％；平均時薪月率料由０﹒２％升上０﹒３％；年率料軸
３﹒１％降至３％。美國１２月非農業就業人口增長，料由１５﹒５萬升上１８萬；製造業就業
人口增長料由２﹒７萬降至２萬。
１０：４５ｐｍ，美國公布１２月服務業採購經理人指數，料由５４﹒７回落至５３﹒４。
（ｈｏ）