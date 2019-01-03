  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/01/2019 18:39

《再戰明天》內地公布財新服務業ＰＭＩ，鮑威爾出席小組會議

　　《經濟通通訊社３日專訊》明晚，聯儲局主席鮑威爾出席小組會議，美國公布１２月非農業
就業人口變動。明早，內地公布財新服務業採購經理人指數（ＰＭＩ）。

＊美聯儲主席鮑威爾出席小組會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：１５ｐｍ，亞特蘭大－－美聯儲主席鮑威爾在
美國經濟學會（ＡＥＡ）╱社會科學協會聯盟（ＡＳＳＡ）年會期間出席「美聯儲：聯合採訪」
小組會議，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克在同一活動上出席一場小組會議。

＊內地公布１２月財新服務業採購經理人指數＊

　　在數據方面，明早（４日）９：４５ａｍ，中國公布１２月財新服務業採購經理人指數，料
由５３﹒８降至５３。　　　
　　明午３：００ｐｍ，巴西公布１２月ＦＩＰＥ消費者物價指數，月率料由０﹒１５％降至
０﹒０４％。３：４５ｐｍ，法國公布１２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒２％升上
０﹒１％；年率料由１﹒９％下滑至１﹒８％。

＊歐元區公布１２月通脹率＊

　　４：５０ｐｍ，法國公布１２月服務業採購經理人指數，料由５５﹒１降至４９﹒７；綜合
採購經理人指數料由５４﹒２下滑至４９﹒４。４：５５ｐｍ，德國公布１２月服務業採購經理
人指數，料由５３﹒３回落至５２﹒５；綜合採購經理人指數料由５２﹒３降至５２﹒２。
　　６：００ｐｍ，歐元區公布１２月核心消費者物價指數，年率料維持於１％；消費者物價指
數年率料由２％回落至１﹒８％。歐元區１１月生產者物價指數月率料由０﹒８％跌至負
０﹒２％；年率料由４﹒９％降至４﹒２％。

＊美國１２月非農業就業人口變動＊

　　明晚９：３０ｐｍ，加拿大公布１２月失業率，料由５﹒６％升上５﹒７％；就業人口變動
料由９﹒４１萬降至６０００。
　　美國１２月失業率料維持於３﹒７％；平均時薪月率料由０﹒２％升上０﹒３％；年率料軸
３﹒１％降至３％。美國１２月非農業就業人口增長，料由１５﹒５萬升上１８萬；製造業就業
人口增長料由２﹒７萬降至２萬。
　　１０：４５ｐｍ，美國公布１２月服務業採購經理人指數，料由５４﹒７回落至５３﹒４。
（ｈｏ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
專訪07/01/2019
第五屆互聯網金融論壇 深入探討香港金融科技發展 提升競爭力
生財有道07/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：恒指短線上望26000
FOCUS07/01/2019
【FOCUS】央媽鮑叔助陣「穩增長」 侵侵志在農業能源大單
國際動態07/01/2019
文翠珊研再押後表決 爭歐盟讓步
中國故事04/01/2019
【人行出招】人行：下調存準率1個百分點 釋放資金1.5萬億
生財有道04/01/2019
【嚟緊炒D乜】市況不穩 香港電訊高息仍具吸引力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金