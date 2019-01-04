  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/01/2019 07:46

《日出而作》道指瀉６６０點蘋果挫近一成，圓匯升金價漲資金避險

　　　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２２６８６．２２　跌　６６０．０２點╱２．８３％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２４４７．８９　跌　　６２．１４點╱２．４８％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　６４６３．５０　跌　２０２．４３點╱３．０４％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　６６９２．６６　跌　　４１．５７點╱０．６２％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１０４１６．６６　跌　１６３．５３點╱１．５５％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　４６１１．４９　跌　　７７．９０點╱１．６６％　
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．９０，歐元兌美元１．１３９５
　
　　《最新資訊》﹡茅台集團董事長表示今年力爭實現營收突破千億元
　　　　　　　　﹡浦發銀行去年實現淨利潤５５９億元，增長３﹒０５％
　　　　　　　　﹡去年７８２家Ａ股實施回購６１７億元，創紀錄
　　　　　　　　﹡中證報引述金融監管首重防風險，多項細則料完善
　　　　　　　　﹡美國１２月ＩＳＭ製造業活動指數創兩年來新低
　　　　　　　　﹡美國上月ＡＤＰ私人企業新增職位高過預期
　　　　　　　　﹡保利置業香港租務支撐樓價，料今年波幅５至１０％
　　　　　　　　﹡道指插６６０點，蘋果跌近一成，美債息下挫
　　　　　　　　﹡對全球經濟放緩憂慮急增，避險圓匯急漲
　　　　　　　　﹡ＩＣＩ顯示美貨幣市場基金總資產一周增８５﹒１億美元
　　　　　　　　﹡１２月ＰＭＩ回升至４８，但來自內地訂單進一步轉弱
　　　　　　　　﹡威華達（００６２２）料去年盈利增長最少６﹒６倍
　　　　　　　　﹡亞太絲路（００７６７）料去年盈轉虧，商譽減值逾１７億
　　　　　　　　﹡美國再發出赴華旅行警告，稱中國或會禁美國公民出境
　　　　　　　　﹡被問美方下周是否來華，外交部：雙方需面對面溝通
　　　　　　　　﹡外匯中心顯示債券通上月成交７１３億人幣，按月跌４％
　　　　　　　　﹡Ｃｌａｓｓｉｆｉｅｄ（０８２３２）控股股東獲洽購部分持股
　　　　　　　　﹡中海重工（００６５１）遭裁定敗訴需向客戶支付近９億元
　　　　　　　　﹡中璽（００２６４）控股股東７５％押股或遭轉讓
　　　　　　　　﹡仁瑞投資（０２３２２）洽購證券公司
　　　　　　　　﹡和嘉（００７０４）合營達成債務轉移協議，今早復牌
　　　　　　　　﹡昊海生物（０６８２６）擬發Ａ股籌近１５億人幣
　　　　　　　　﹡前進（０１４９９）控股股東磋商售股或觸及全購，今早復牌
　　　　　　　　﹡城市基礎（０２３４９）近８億元購深圳商住項目，發ＣＢ及票據支付
　　　　　　　　﹡馬雲論初創企業天價估值「風過後，摔死的一定是豬」
　　　　　　　　﹡萬科企業（０２２０２）１２月銷售額按年升逾１％，全年增１４﹒５％
　　　　　　　　﹡遠東控股（０００３６）斥５﹒５億元購中環荊威廣場部分樓層
　
　　《國企紅籌》﹡中化化肥（００２９７）董事售４１萬股，恢復公眾持股量
　　　　　　　　﹡江西銅（００３５８）斥３﹒７億購銅冶煉項目６５％股權
　　　　　　　　﹡金茂（００８１７）上年銷售額增約８５％
　　　　　　　　﹡首創置業（０２８６８）宣布去年簽約逾７０６億人幣增２７％
　　　　　　　　﹡平保（０２３１８）旗下平安銀行去年賺２４８﹒２億人幣增７％
　　　　　　　　﹡５行加美元定存息，中銀（０２３８８）７天６厘息稱冠
　
　　《神州民企》﹡世茂（００８１３）去年合約銷售１７６２億人幣增７５％
　　　　　　　　﹡富力（０２７７７）發５億美元優先票據票息８﹒７５％
　　　　　　　　﹡雅居樂（０３３８３）去年預售金額１０２７億人幣增１４％
　　　　　　　　﹡奧園（０３８８３）發行２﹒７５億美元額外優先票據
　
　　《中國要聞》﹡中證監公告博通集成、亞世光電首發獲通過
　　　　　　　　﹡中證監對鄭領濱操縱四川長虹等１２隻股票罰沒近１億
　　　　　　　　﹡社科院中國人口負增長或提前至２０２７年出現
　　　　　　　　﹡國務院批覆北京城市副中心控制性詳細規劃
　　　　　　　　﹡上海市委書記李強實地調研部分科技創新型企業
　　　　　　　　﹡上海市政府常務會議審議通過四區規劃
　　　　　　　　﹡以進博會為抓手，長三角推進市場體系一體化

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
專訪07/01/2019
第五屆互聯網金融論壇 深入探討香港金融科技發展 提升競爭力
生財有道07/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：恒指短線上望26000
FOCUS07/01/2019
【FOCUS】央媽鮑叔助陣「穩增長」 侵侵志在農業能源大單
國際動態07/01/2019
文翠珊研再押後表決 爭歐盟讓步
中國故事04/01/2019
【人行出招】人行：下調存準率1個百分點 釋放資金1.5萬億
生財有道04/01/2019
【嚟緊炒D乜】市況不穩 香港電訊高息仍具吸引力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金