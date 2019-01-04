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即市新聞

04/01/2019 07:50

《華爾街內望》道指插６６０點，蘋果跌近一成，美債息下挫

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國股市周四（３日）急挫，此前美國製造業活動放緩，蘋果公
司意外發收入預警，加劇對全球經濟放緩的憂慮。
　　道指大跌６６０點或２﹒８％，至２２６８６點；標普５００指數急挫６２點或２﹒５％，
至２４４７點；納指插２０２點或３％，至６４６３點。
　　標普科技股重挫５﹒１％，為２０１１年８月以來最大單日跌幅，蘋果股價急插近一成，為
６年來最大跌幅，費城半導體指數則收低５﹒９％。
　　美國主要車廠報告１２月新車銷量疲弱，福特汽車及通用汽車報告銷量分別下滑８﹒８％及
２﹒７％。福特股價下跌１﹒５％，通用汽車亦挫４﹒１％。
　　達美航空公司下調第四季收入預測後，標普航空指數下挫５﹒９％。
　　藥廠百時美施貴寶急跌１３﹒３％，此前該公司宣布計劃斥資約７４０億美元收購競爭對手
新基。消息傳出後，新基股價大漲２０﹒７％。
　　兩年期美債收益率一度跌穿２﹒４％，２００８年以來首次與聯邦基金實際利率持平，投資
者認為聯儲局將無法繼續按照其利率預期顯示的步伐收緊貨幣政策。
　　在尾盤的交易中，三年期及五年期美債收益率也跌穿２﹒４％。兩年期公債收益率下跌１１
個基點，報２﹒３９％。十年期美債收益率日內低見２﹒５５％，較２０１８年高位回撤逾
５０％，日內下跌１０個基點，２０１８年１月以來首次跌穿２﹒６％。（ｍｎ）

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