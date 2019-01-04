《午市前瞻》全球經濟或放緩，港股２６０００料受阻

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚道指大瀉６６０點，蘋果公司等科技股繼續下試低位，亞洲

股市今早情緒亦被拖累，日經曾跌逾７００點，港股方面今早低開不足百點失守二萬五關，但Ａ

股市場突然發力，受中美雙方談判團隊確認下周一及周二（７至８日）於中國會面，落實兩國元

首阿根廷會晤重要共識進行積極和建設性討論的刺激，帶動港股低位「轉燈」逆升逾３００點，

二萬五關失而復得，一度高見２５４３７，午收２５３９０點，升３２６點或１﹒３％，半日成

交額４１１﹒３５億元。國企指數收報９９６７點，升１３１點或１﹒３４％。

內地股市方面，滬指半日收報２５０９點，升４４點或１﹒８１％；深指半日收７２６０點

，升１７０點或２﹒４１％。

本港重磅藍籌股普遍造好，匯控（００００５）漲１﹒０３％，報６３﹒９元。港交所

（００３８８）急升２﹒１７％，報２２６元。騰訊（００７００）升０﹒７９％，報

３０７﹒４元。中移動（００９４１）繼續熱炒５Ｇ概念，漲２﹒４３％，報７５﹒９元。友邦

（０１２９９）升０﹒９７％，報６２﹒４５元。



＊大市造好手機股獨憔悴，石藥中生反彈領藍籌＊



港股突然逆轉造好，但手機設備股則斯人獨憔悴，主要由於蘋果公司業績已預告現負增長，

加上用家換機幅度減慢，銷售難再有憧憬，手機股未能收復失地。瑞聲科技（０２０１８）跌

２﹒４４％，午收４０﹒０５元。舜宇光學（０２３８２）跌１﹒８７％，報６０﹒２５元。高

偉電子（０１４１５）跌３﹒４１％，報０﹒８５元。鴻騰精密（０６０８８）跌１﹒１７％，

報３﹒３７元。通達集團（００６９８）無升跌，報０﹒７８元。比亞迪電子（００２８５）則

升１﹒６６％，報９﹒１９元。

藥股今日強勢反彈，其中石藥（０１０９３）董事長蔡東晨於去年１２月３１日於場內以均

價約１１﹒３元增持２００萬股，石藥半日升７﹒７５％，報１０﹒８４元。中生製藥

（０１１７７）漲７﹒３４％，報４﹒９７元。兩股成為升幅最大兩隻恆指成分股。其他藥業股

均見反彈，國藥控股（０１０９９）升１﹒６４％，報３１元；藥明生物（０２２６９）急升

７﹒５４％，報４９﹒２元；華潤醫藥（０３３２０）升０﹒９２％，報９﹒８８元。

據路外電調查顯示，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）２０１８年１２月石油供應降幅為近兩年

來最大，刺激國際油價繼續上揚，本港「三桶油」跟市再升。中石化（００３８６）漲

１﹒０８％，報５﹒６元；中海油（００８８３）急彈４﹒７％，報１２﹒０２元；中石油

（００８５７）升２﹒１％，報４﹒８６元。



＊地產股獲花旗唱好高走，航空股不敵油價上升＊



油價急升航空難以抵抗，相關股份普遍下挫，東方航空（００６７０）跌１﹒１９％，報

４﹒１４元。中國國航（００７５３）跌２﹒９８％，報６﹒１８元。南方航空（０１０５５）

跌０﹒４３％，報４﹒６元。。另外，中金發表研究報告指北京大興機場轉場方案出爐後，首都

機場（００６９４）的生產量或將顯著下滑並持續至２０２１年夏秋航季，消息拖累其股價急瀉

１５﹒３１％，報６﹒８６元。

本地地產股連日急升，日前花旗曾發表研究報告，預料本港樓市於今年首季將見底，恆基地

產的投資評級上調兩檔，由「沽售」上調至「買入」，並將新鴻基地產（０００１６）的評級從

「中性」上調至「買入」。恆基地產午收升３﹒３６％報４０元，新地漲３﹒５７％報１１６元

。新世界（０００１７）升２﹒９５％，報１０﹒４８元。長實集團（０１１１３）升３﹒５％

，報５７﹒７元。

人民幣受中美首腦下周會面影響而反彈，內房股普遍上揚，其中萬科（０２２０２）獲大摩

首予「增持」評級，以及３２﹒２７元目標價，而公司亦公布，２０１８年累計實現合同銷售金

額６０６９﹒５億元人民幣，按年增長１４﹒５％。萬科升３﹒２６％，報２６﹒９元。中海外

（００６８８）升１﹒１５％，報２６﹒３元。潤地（０１１０９）升１﹒２１％，報

２９﹒３５元。融創中國（０１９１８）升３％，報２４元。碧桂園（０２００７）升

２﹒９１％，報８﹒８５元。中國恆大（０３３３３）升１﹒８５％，報２２元。



＊黃志陽：吸納息口敏感股，新地待１１４元買入＊



受到美國製造業數據不佳及蘋果公司預料業績增長放緩影響，隔晚美股道指再瀉６６０點，

港股今早亦跟隨低開逾百點，並失守二萬五關，惟之後大幅倒升逾３００點。財經評論員黃志陽

向《經濟通通訊社》表示，港股近期主要受外圍影響而波動，加上蘋果公司突然發出收入預警，

加劇了投資者對全球經濟放緩的憂慮。他預料，港股短期內支持位為２４５００點，２６０００

點則見阻力。

本港地產股今早有追捧，他分析，市場愈加相信聯儲局將不會進一步加息，加上債息回落的

因素亦為該板塊帶來正面影響。他續言，投資者不妨考慮吸納利息敏感股，龍頭地產股新地則為

其「心水」個股之一，惟他認為，該股現價依然偏高，建議投資者待股價回落至１１４元附近買

入。（ｍｗ、ｕｌ）

