《再戰明天》中美經貿問題副部級磋商下周展開，儲局公布會議記錄

《經濟通通訊社４日專訊》下周備受關注的重要經濟活動為中美於周一（７日）及周二（８

日）舉行經貿問題副部級磋商，美國副貿易代表格里什將率領美方工作組訪華。

於本港時間下周四（１０日）凌晨３：００ａｍ的美國聯儲局公布２０１８年１２月１８－

１９日政策會議的會議記錄；下周四晚上８：３０ｐｍ，歐洲央行公布１２月政策會議記錄。



＊紐約聯行總裁威廉姆斯出席會議＊



在外圍重要經濟活動上，周六（５日）下午９：００ｐｍ，紐約聯儲總裁威廉姆斯在美國經

濟學會年會期間出席一場會議。

下周日（６日）凌晨１：３０ａｍ，舊金山聯儲總裁戴利在美國經濟學會（ＡＥＡ）一場午

餐會發表講話。同時，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克亦出席一場小組會議。



＊中美舉行經貿問題副部級磋商＊



下周一，中美舉行經貿問題副部級磋商，美國副貿易代表格里什將率領美方工作組訪華（至

１月８日）

下周一晚８：４５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。



＊歐元區公布投資者信心指數，美公布１１月工廠訂單＊



下周一，俄羅斯股市因假期休市。

在數據方面，下周一下午３：００ｐｍ，德國公布１１月工廠訂單，月率料由０﹒３％下滑

至負０﹒２％。４：００ｐｍ，台灣公布１２月貿易收支，料貿盈由４６﹒５億美元收窄至

４６﹒４億美元；進口年率料由１﹒１％跌至負０﹒２％；出口年率跌幅料由３﹒４％擴闊至

４﹒９％。５：３０ｐｍ，歐元區公布１月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數，料由下滑０﹒３％轉

差至下跌２﹒１。

６：００ｐｍ，歐元區公布１１月零售銷售月率，料由０﹒３％下滑至０﹒１％；年率料由

１﹒７％跌至０﹒３％。

１１：００ｐｍ，加拿大公布１２月Ｉｖｅｙ採購經理人指數。同時，美國公布１１月工廠

訂單，料由下滑２﹒１％升上０﹒３％。１２月ＩＳＭ非製造業綜合指數料由６０﹒７降至

５９﹒５。



＊安科系統派業績＊



在本港，下周一開股東會的公司有：滿地科技股份（０１４００）、易還財務投資

（０８０７９）和ＨＭＶ數碼中國（０８０７８）。

安科系統（０８３５３）派業績。（ｈｏ）

