《小傳日記》ＰＭＩ標青，淡友碰門釘；降準有希望，後市見升浪？

《小傳日記》２０１９年開局中港魚缸就相當運滯，神州官方同財新製造業ＰＭＩ雙雙守唔

住５０榮枯線，滬指頭兩個交易日就蒸發咗近３０點或超過１巴仙；香江就跌得最甘，兩日唔見

咗８００點或超過３巴仙，仲跌穿埋重要支持位２５５００點。

花旗國魚缸因為蘋果降盈測而掀起風浪，道指噚晚（３日）就急插６６１點。香江呢邊今朝

都要跟住低開１１８點。雖然手機設備「孖寶」瑞聲（０２０１８）同舜宇（０２３８２）因為

蘋果降盈測而冇運行，瑞聲仲要連續兩日創近三年新低，低見３９﹒４銀，但神州１２月財新服

務業ＰＭＩ高過「孖屐」預期，錄得５３﹒９，較１１月微升０﹒１個百分點，創六個月新高。

加上神州國務院大佬李克強提出全面降準，中港魚缸即時強勢反彈，中資金融股全線應聲彈

起，加上隔晚油價上升帶動「三桶油」造好，本地磚頭佬又暫時擺脫頹勢，香江魚缸晏晝之後愈

升愈有，最終更以全日最高位埋單，報２５６２６點，升５６１點或超過兩巴仙。主板成交只有

８０５億銀，但都較噚日多咗近１８巴仙。

國貨佬指數就成功收復一萬關，升咗１９４點或近兩巴仙，報１００２９點。Ａ場亦相當勁

揪，滬指收復二千五關，急升５０點或兩巴仙，報２５１４點。



＊藍燈籠架勢缸友唔閉翳，磚頭好硬淨恆地最好命＊



今日除咗神州１２月財新服務業ＰＭＩ有睇頭外，神州國務院大佬李克強亦都出嚟講嘢，話

將會進一步採取減稅降費、全面降準同定向降準措施，更要求加大逆周期調節力度。好友聽完呢

番說話，信心即刻返晒嚟，重磅藍戰士即時成為被追捧對象，「藍燈籠」中移動（００９４１）

最架勢，升咗近４巴仙，報７６﹒８銀。生發發（００３８８）就彈高近３巴仙，報２２７蚊。

大象（００００５）同ＱＱ（００７００）都跳起近兩巴仙，報６４﹒３５銀同３１０﹒６銀。

「孖屐」避險情緒持續高漲，資金不斷湧入債市同金市避險，十年期國債孳息不斷回落，創

埋近一年新低，加上「孖屐」相信聯儲局唔會進一步加息，本地磚頭連續兩日都有追捧，長實

（０１１１３）強勢彈起近６巴仙，報５８﹒８５銀。恆地（０００１２）走高半成，報

４０﹒６５銀。新地（０００１６）同新世界（０００１７）亦都雙雙升咗近半成，報

１１７﹒４銀同１０﹒６８銀。信置（０００８３）跳起近４巴仙，報１４﹒２８銀。



＊減產力度足油價唔駛縮，油股今落鑊鐵鳥好落寞＊



唔少產油國喺上個月開始減產，油組（ＯＰＥＣ）１２月嘅減產幅度更加係近兩年以最大，

國際油價連續幾日都見反彈，「三桶油」自然有運行，對油價最敏感嘅中海油（００８８３）就

勁升逾半成，報１２﹒０８銀。中石油（００８５７）就彈起近３巴仙，報４﹒８８銀。中石化

（００３８６）暫時擺脫早排「炒燶期油」嘅頹勢，升咗近兩巴仙，報５﹒６４銀。油服股表現

仲標青，安東油服（０３３３７）爆升近１１巴仙，報０﹒８４銀。宏華（００１９６）都爆上

近１３巴仙，報０﹒４５銀。

油價反彈，對鐵鳥嚟講就唔係咩好消息，事關會令到佢燃油成本上升，東航（００６７０）

同國航（００７６３）低飛超過兩巴仙，報４﹒１銀同報６﹒２４銀。南航（０１０５５）就無

升跌，報４﹒６２銀。國泰（００２９３）升咗唔夠半成，報１０﹒９８銀。



＊Ａ場今反彈券商佬大賺，內險同走高新華好襟撈＊



Ａ場反彈，滬深兩市成交更大增近兩成八，即係話中資券商大佬們賺多咗，佢地今日當然起

勢炒起，廣發証券（０１７７６）全日走高４巴仙，報１０﹒８銀，破十天線（約１０﹒５４銀

）同埋百天線（約１０﹒４１１銀）。中信証券（０６０３０）跟升６巴仙，報１３﹒８２銀。

海通證券（０６８３７）走高半成，報７﹒７７銀，破十天線（約７﹒５２５銀）同埋百天線（

約７﹒５８９銀）。華泰六八八六（０６８８６）升近４巴仙，報１２﹒７８銀。

香江內險大佬亦「轉燈」彈高，新華保險（０１３３６）升近２巴仙，報３０﹒４銀。平保

（０２３１８）微升唔夠半巴仙，報６７﹒１５銀。國壽（０２６２８）跟升２巴仙，報

１６﹒４銀。太保（０２６０１）揚近１巴仙，報２４﹒８銀。



＊藥佬跌到殘今日急急彈，內需股受壓獨旺旺爆發＊



受帶量採購影響，股價好似食咗瀉藥跌到殘曬嘅一眾醫藥佬，今日終於吐氣揚眉，兩隻藍戰

士醫藥佬中生製藥（０１１７７）同石藥（０１０９３）齊齊收復噚日失地，前者今日升８巴仙

，報５﹒０２銀，後者喺主席增持下，今日飆逾一成，以近全日高位１１﹒０８銀收市，兩者齊

齊包辦表現最佳藍戰士頭兩位，叻！另外，三生製藥（０１５３０）同藥明生物

（０２２６９）亦升幅顯著，齊齊升８巴仙，分別報９﹒１銀同４９﹒４５銀。

另一邊廂，內需食品股就逆市受壓，好似統一（００２２０）就唔見２巴仙，報６﹒２８銀

；康師傅（００３２２）蒸發近５巴仙，報９﹒５４銀；達利食品（０３７９９）都唔見４巴仙

，報５﹒４５元，唯獨之前見逾１５個月低位５﹒１７銀嘅旺旺（００１５１），今日再延續噚

日升勢，收復２０天線（約５﹒５２７銀）同５０天線（約５﹒６０３銀），升逾３巴仙，全日

收報５﹒７銀，總算一洗頹風啦！假期愉快，請請！



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