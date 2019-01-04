《日入而息》人行放水釋放資金１﹒５萬億元，中原ＣＣＬ指數止跌

《今天重點》﹡人行７天逆回購利率持平，本周淨回籠３２００億元；下調存款準備金率

１％，釋放資金１﹒５萬億；此次降準仍屬於定向調控，並非大水漫灌；人

行馬駿稱民企借不到錢並非貨幣政策傳導受阻所致

﹡ＣＣＬ按周回升０﹒０７％，三大指數結束１３周連跌

﹡商務部表示中美將於７－８日舉行經貿問題副部級磋商



《即日市況》﹡中美下周貿易會談，港股最高位收２５６２６升５６１點，破十天線



《深滬股市》﹡李克強提全面降準，國家隊發力滬綜指收升２﹒０５％



《美元匯價》﹡市場觀點由加息轉向減息，美元失去上升動力；歐元最新報１﹒１４０３╱

０４，日圓最新報１０８﹒００╱０３



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）大圍站工程復工，密切監察對鐵路設施潛在影響

﹡中國再生醫學（０８１５８）附屬被認定為廣東省工程技術研究中心

﹡中國能源建設（０３９９６）參建空冷百萬機組及煤電廠測試平台運作順利

﹡比高集團（０８２２０）建議股份四合一

﹡報道指澳門博監局拒談澳博（００８８０）美高梅（０２２８２）續牌

﹡當代置業（０１１０７）１２月銷售額按年升逾９％，全年漲近４５％

﹡中建置地（００２６１）與匯鑫展開大灣區內合作或涉房地產開發等業務

﹡合生創展（００７５４）１２月合約銷售額跌１７％至９﹒５億元人民幣

﹡謝鵬辭任劍虹集團（０１５５７）行政總裁，今日起生效

﹡松齡護老（０１９８９）以１３２７萬元向控股股東購買員工宿舍

﹡信利國際（００７３２）去年１２月營業淨額升１２％至１８億元



《國企紅籌》﹡呂家進辭任郵儲銀行（０１６５８）行長

﹡中廣核電力（０１８１６）訂寧德二期項目承包服務協議涉４６﹒９億元人

民幣；逾７億人幣向控股股東出售工程培訓公司；去年核電機組總上網電量

升１４％

﹡石藥（０１０９３）與杭州英創訂協議開發５抗腫瘤小分子候選藥物



《神州民企》﹡大成生化附屬獲增資，被視作出售收益３６００萬元

﹡平安好醫生「一分鐘診所」簽約千台服務逾３００萬用戶

﹡花樣年（０１７７７）上年銷售額增長約５０％

﹡特步（０１３６８）去年第四季同店銷售錄中雙位數增長

﹡雅居樂海南區總裁違規轉賣優質房源牟利遭解僱

﹡澳優（０１７１７）羊奶粉今年價格有上調空間

﹡中國罕王（０３７８８）主席獲轉讓３億股

﹡碧桂園（０２００７）去年合同銷售額升３１％



《中國要聞》﹡中國１２月財新服務業ＰＭＩ為５３﹒９，創半年高位

﹡廣東省委全會表示舉全省之力推進粵港澳大灣區建設

﹡中指院表示去年百城住宅均價漲５﹒０９％，升幅收窄

﹡上海公布第二批可再生能源和新能源專項資金獎勵目錄

﹡工信部表示高質量推進電信普遍服務和網絡扶貧工作；對鋼鐵產能違法違規

行為保持高壓態勢

﹡李克強主持銀保監座談會，要求運用好降準工具

﹡報道指權健老闆束昱輝出差東南亞，惹跑路疑雲

﹡發改委批復武漢城市軌道交通規劃，總投資１４６９億

﹡廣東基礎設施投資基金辦法印發，首期出資１２０億

﹡中能建旗下廣西水電集團董事長、總經理齊受查

﹡Ａ股大漲降印花稅傳聞再起，券商高管稱未收確切消息

﹡廣發闢謠機構佣金降７５％，惟券商佣金仍有下降可能

﹡海南３月起控制煤炭消費總量，逐步淘汰燃煤鍋爐

﹡中債登表示上月境外投資者恢復淨增持中國債券

﹡突然償還十億欠款，樂視網澄清資金來源與賈躍亭無關

﹡Ｐ２Ｐ平台鑫合匯：無力兌付近２３億元產品

﹡王林清第二段錄像流出，曝有最高法領導干預法官裁決；王林清曝最高法黑

幕後，傳被相關部門帶走調查

﹡官媒表示李克強提「全面降準」，財政＋貨幣雙擴張可期

﹡農業農村部表示對發現疫情後不及時報告的人員嚴肅追責

﹡銀保監表示消費者權益保護納入內部考核

﹡上海多家銀行下調首套房貸利率至９５折；上海啟動職業年金基金受託人招

標，最快春節後運作

﹡有Ａ股藥企放棄帶量採購，藥價太低扛不住成本

﹡華為處罰用ｉＰｈｏｎｅ發官方推特員工

﹡商務部表示中美將於７－８日舉行經貿問題副部級磋商

﹡據報中國是否採購美國飼料穀物視乎下周貿易談判結果

﹡稅務總局表示涉稅專業服務機構不得借個稅改革亂收費

﹡福建平潭「海外倉」對接跨境電商，去年貨值近億元

﹡天然橡膠、棉花和玉米期權交易獲批，２８日掛牌

﹡金地表示去年累計簽約金額１６２３億，同比增１５％

﹡蘋果向福州法院提交合規性證據，冀撤銷禁售令

﹡中材國際表示簽訂２﹒４６億元美元海外承包合同

﹡安徽鼓勵仿制藥研發供應，每品種獎補１００萬元



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒２％，報９３８２﹒５１點



《其他消息》﹡內地法院派員到西九龍站拉人，為高鐵通車後首次

﹡陳帆稱西隧減價不能達分流之效，只會令更多車用西隧

﹡經濟師表示今年經濟動力或再減弱，增長率為２﹒６％

﹡政府表示去年樓宇買賣合約跌５﹒５％，總值升２﹒１％

﹡鄭若驊將於２８日到立會談檢控政策，惟不談個案細節

﹡貿發局表示今年香港出口料增５％，貿易戰對港影響不大

﹡證監會向富昌證券、富途證券、公平證券發出限制通知書

﹡大嶼山住宅地第二高投標價較信置中標價低約１２％

﹡大圍站去年沉降，附近工程明准復工，停工指標放寬一倍至４０毫米

﹡深股通額度全日用８﹒１３億元；滬股通額度全日流走３﹒５億元

﹡下月２２日公布恆生指數系列季度檢討結果

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