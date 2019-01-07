《日出而作》鮑威爾指隨時調整幣策美股上日急升，印尼７級地震

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２３４３３．１６ 升 ７４６．９４點╱３．２９％

標普５００ ２５３１．９４ 升 ８４．０５點╱３．４３％

納斯達克 ６７３８．８６ 升 ２７５．３５點╱４．２６％

倫敦富時１００ ６８３７．４２ 升 １４４．７６點╱２．１６％

法蘭克福ＤＡＸ １０７６７．６９ 升 ３５１．０３點╱３．３７％

巴黎ＣＡＣ４０ ４７３７．１２ 升 １２５．６３點╱２．７２％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．６０，歐元兌美元１．１４０７



《最新資訊》﹡ＴＣＬ集團獲小米入股０﹒４８％，雙方將戰略合作

﹡深圳上月新樓成交按月急增７０％，發展商出優惠推盤

﹡美國１２月非農就業職位創１０個月來最大增幅

﹡鮑威爾表示就算特朗普要求亦不會辭職

﹡鮑威爾轉鴿，稱將靈活調整政策並無沒有既定利率政策

﹡繳差餉最多業主，寬減總額逾億元

﹡陳茂波表示研為助上車客尋求解決方案，未擬全面寬樓按

﹡法國黃背心示威者，衝擊政府建築物

﹡去年平均下跌８％，保證產品逆市奇葩

﹡積金局收費與零售基金難作比較，籲先了解運作

﹡去年內地網貸規模全面縮水，逾半數平台出局

﹡鮑威爾講話偏鴿道指漲７４６點，美債息上揚

﹡鮑威爾講話謹慎美元走軟，圓匯回落

﹡第三批１４隻養老目標基金獲中證監批准發行

﹡任澤平表示全面降準力度大於前４次，帶動Ｍ２增速企穩

﹡新絲路文旅（００４７２）上年度虧轉，Ｐ２Ｐ融資平台盈利貢獻

﹡精熙（０２７８８）料去年溢利增長，錄匯兌收益

﹡債息驚見７００厘，港航否認清盤傳聞指嚴重失實

﹡傳文翠珊或再延遲下周國會討脫歐協議表決

﹡中美今日展開磋商，特朗普稱中國經濟差可從中佔便宜

﹡盛松成再強調今年人民幣匯率不會破７

﹡三生製藥（０１５３０）獲三星Ｂｉｏｅｐｉｓ授出中國區直腸癌藥品獨家

許可

﹡正榮地產（０６１５８）去年銷售額１０８０億人幣

﹡宏利推兩款新分紅傳承壽險，年回報率約５％－６％

﹡辰興（０２２８６）斥４﹒５億悉購雲南度假區三地塊餘下５１％股權

﹡佳兆業（０１６３８）副主席張建軍辭任

﹡昌興（００８０３）終止配售２０００萬元第二批可換股債券

﹡美的置業（０３９９０）去年銷售額７９０億人幣升５６％

﹡時代中國（０１２３３）去年合同銷售６０６億人幣，增近４６％

﹡國盛（０１２２７）折讓逾１４％配股擴大近６７％，淨籌１﹒５億元

﹡國農金融（０８１２０）以６８０萬元收購中成藥產品研究公司４０％股權

﹡康達環保（０６１３６）去年污水處理規模增逾２％

﹡開年迄今５銀行加人幣定存息，中銀７天短存５﹒５厘

﹡僑雄（００３８１）擬收購福建黃酒業務

﹡睿見教育（０６０６８）今明年自建新校為主，每年資本開支７億

﹡銀行公會表示促環聯限期前補救，保私隱為業界首務



《國企紅籌》﹡中遠海運（００５１７）：附屬供應商申請清盤

﹡中信大錳（０１０９１）料去年溢利增逾一倍

﹡中石化（００３８６）確認聯合石化套期保值財務指標異常，正評估影響



《神州民企》﹡綠城中國（０３９００）廣州南沙住宅項目引入兩投資者



《中國要聞》﹡深圳市委書記與劉士余會面，進一步深化資本市場改革

﹡人行工作會議穩健貨幣政策保持寬緊適度

﹡中證監去年行政罰沒款金額１０６億元，增４２％

﹡外匯局擴大外匯市場雙向開放，進一步豐富交易工具

﹡潘功勝調研銀行間市場交易商協會，冀創新債券產品

﹡吳清表示上海正在制定建設國際金融中心三年行動計劃

﹡盛松成表示未來１５年房價總體平穩，不會大漲大跌



《新股上市》﹡申港控股（０８６３１）超購４２倍，一手中籤率１８％

