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即市新聞

07/01/2019 12:35

《外資精點》大摩料今年澳門博彩收入下降，調低銀娛永利等目標價

　　《經濟通通訊社７日專訊》摩根士丹利發表研究報告，將２０１９年澳門博彩收入增長預測
從＋５％下調至－２％；牌照延期仍是關鍵影響因素，或令估值倍數低於長期平均值。大摩已將
濠賭股行業評級，從具有吸引力下調至與大市同步，並因降低博彩收入預測而下調博彩股目標價

　　大摩將永利澳門（０１１２８）的評級從「增持」下調至「與大市同步」，目標價由
２２﹒５元下調至１７元；美高梅中國（０２２８２）的目標價亦從１６元下調至１４﹒５元；
金沙中國（０１９２８）目標價從４４元下調至３７元；銀河娛樂（０００２７）目標價從
５４﹒５元下調至５１元；澳博控股（００８８０）目標價從８元降至６﹒５元。
　　報告指，雖然市場預計澳門博彩收入可能放緩，但普遍可能還未為負增長作好準備，即使估
值便宜，但下修意味著股份還有更多下行空間；預期今年首季度的ＥＢＩＴＤＡ增長可能轉為負
值，而從本月開始，禁煙令將影響博彩總收入的７０％和ＥＢＩＴＤＡ的３５％。
　　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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