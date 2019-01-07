《經濟通通訊社７日專訊》新絲路文旅（００４７２）公布，預期截至２０１８年１２月底
止全度由虧轉盈，綜合淨利潤將錄顯著增加，主要是公司收購Ｐ２Ｐ融資平台公司帶來貢獻，而
２０１７年度合併虧損８９３１萬元。
該公司年度業績數據將於２０１９年３月公布。（ａｌ）
07/01/2019 08:35
【企業盈喜】新絲路文旅：上年度虧轉，Ｐ２Ｐ融資平台盈利貢獻
《經濟通通訊社７日專訊》新絲路文旅（００４７２）公布，預期截至２０１８年１２月底
止全度由虧轉盈，綜合淨利潤將錄顯著增加，主要是公司收購Ｐ２Ｐ融資平台公司帶來貢獻，而
２０１７年度合併虧損８９３１萬元。
該公司年度業績數據將於２０１９年３月公布。（ａｌ）
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