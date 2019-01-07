【儲局放鴿】郭家耀：新地累升過多勿高追，待回至１１０元買入

《經濟通通訊社記者黃嘉曦７日報道》本港地產股去年跑輸大市，今年以來明顯回升，主要

是市場愈加相信美國聯儲局將放慢加息步伐，本港銀行亦不虞調高按揭利率，有利物業銷售及樓

市氣氛。中國金洋資產管理董事總經理郭家耀對《經濟通通訊社》表示，本地地產股去年受累於

聯儲局四度加息、樓市下行壓力增，以至新盤反應未及預期，惟股份由去年１２月起見反彈。

他表示，目前環球股市大跌，美國國內經濟數據亦好壞參半，上周五（４日）聯儲局主席鮑

威爾出席美國經濟協會年會時表示，將積極調整貨幣政策，強調沒有既定利率政策，被市場解讀

在加息立場上「轉鴿」，更有認為或轉為減息。他分析指出，美國若然減息，本港發展商舉債發

展的成本亦有望減低，因此對地產股而言屬利好消息。此外，本港地產股的經營模式亦隨時間轉

變，由以往的高負債轉型至現時低於兩成的負債比率，為穩健投資者的好選擇。



＊地產股負債比率低，穩健投資之選＊



該板塊中，地產龍頭新地（０００１６）物業銷售理想，管理層執行能力強勁，財務穩健，

加上租務增長亦合預期，為他的「心水」個股。另外，該股目前約４厘股息率，過去４年派息金

額亦穩步增長，由２０１５年的３﹒３５元，增至２０１８年的４﹒６５元，具一定防守能力。

可惜最近該股升幅過大，不宜高追，他建議投資者可待股價回落至１１０元可考慮買入，目標則

看１３０元至１３５元。

