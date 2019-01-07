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即市新聞

07/01/2019 12:57

【儲局放鴿】郭家耀：新地累升過多勿高追，待回至１１０元買入

　　《經濟通通訊社記者黃嘉曦７日報道》本港地產股去年跑輸大市，今年以來明顯回升，主要
是市場愈加相信美國聯儲局將放慢加息步伐，本港銀行亦不虞調高按揭利率，有利物業銷售及樓
市氣氛。中國金洋資產管理董事總經理郭家耀對《經濟通通訊社》表示，本地地產股去年受累於
聯儲局四度加息、樓市下行壓力增，以至新盤反應未及預期，惟股份由去年１２月起見反彈。
　　他表示，目前環球股市大跌，美國國內經濟數據亦好壞參半，上周五（４日）聯儲局主席鮑
威爾出席美國經濟協會年會時表示，將積極調整貨幣政策，強調沒有既定利率政策，被市場解讀
在加息立場上「轉鴿」，更有認為或轉為減息。他分析指出，美國若然減息，本港發展商舉債發
展的成本亦有望減低，因此對地產股而言屬利好消息。此外，本港地產股的經營模式亦隨時間轉
變，由以往的高負債轉型至現時低於兩成的負債比率，為穩健投資者的好選擇。

＊地產股負債比率低，穩健投資之選＊

　　該板塊中，地產龍頭新地（０００１６）物業銷售理想，管理層執行能力強勁，財務穩健，
加上租務增長亦合預期，為他的「心水」個股。另外，該股目前約４厘股息率，過去４年派息金
額亦穩步增長，由２０１５年的３﹒３５元，增至２０１８年的４﹒６５元，具一定防守能力。
可惜最近該股升幅過大，不宜高追，他建議投資者可待股價回落至１１０元可考慮買入，目標則
看１３０元至１３５元。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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