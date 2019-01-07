【新股上市】申港控股超暗盤開０﹒６９元，高招股價１５％

《經濟通通訊社７日專訊》申港控股（０８６３１）明日（８日）在創業板掛牌，今日於輝

立暗盤交易系統，開市價０﹒６９元，較招股價０﹒６元高出１５％，每手１００００股，不計

手續費賺９００元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒６６元，較招股價高１０％。（ｓｃ）

