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即市新聞

07/01/2019 09:22

港股反彈重返二萬六，開報２６０１５點升３８９點

　　《經濟通通訊社７日專訊》上周美國非農就業數據大勝預期，帶領美股道指上周五高收逾７
００點，加上內地人行降準「放水」，亞洲股市今早強而有力，現時日經更大漲逾６００點重返
二萬點關口。港股則收復失地，恆指今早高開近４００點，資源股有追捧，神華（０１０８８）
及中海油（００８８３）高開逾３％，內房股逐見撈底，本地地產股連日反彈。
　　恆生指數開報２６０１５，升３８９點或升１﹒５２％，主板成交２１﹒４３億元。國企指
數開報１０１９９點，升１６９點或１﹒６９％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒４％，報６５﹒２５元。港交易（００３８８）升
１﹒３２％，報２３０元。騰訊（００７００）升２﹒３８％，報３１８元。中移動（００９４
１）升１﹒４３％，報７７﹒９元。友邦（０１２９９）升０﹒８７％，報６４元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國神華（０１０８８）　　１７﹒６８元　　　升３﹒３９％
　　中海油　（００８８３）　　１２﹒４８元　　　升３﹒３１％
　　吉利汽車（００１７５）　　１２﹒２６元　　　升３﹒２０％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４２﹒００元　　　升３﹒０７％
　　華潤置地（０１１０９）　　３０﹒６０元　　　升２﹒８６％
　　長實集團（０１１１３）　　６０﹒５０元　　　升２﹒８０％
　　恆隆地產（００１０１）　　１５﹒５０元　　　升２﹒７９％
　　碧桂園　（０２００７）　　　９﹒３０元　　　升２﹒６５％
　　中信股份（００２６７）　　１２﹒６８元　　　升２﹒５９％
　　中石化　（００３８６）　　　５﹒７８元　　　升２﹒４８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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