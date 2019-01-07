《盤後部署》外圍負面因素未全反映，港股二萬五至二萬六大幅波動

《經濟通通訊社７日專訊》美股道指上周五（４日）高收逾７００點，港股今早跟隨走高，

高開３８９點兼重返二萬六大關，未幾升幅一度最多擴至４１７點高見２６０４３點，惟高位見

獲利回吐，升幅一度收窄至只有１２７點報２５６２６點，最終全日收升２０９點或０﹒８２％

，報２５８３５點。主板成交７７４﹒７６億元減少３﹒７２％。

國企指數報１０１２３，升０﹒９４％或升９４點。上證綜合指數收２５３３，升１８點或

升０﹒７２％，成交１４５５﹒１３億元人民幣。



＊鮑威爾大放「鴿詞」，儲局或暫停加息＊



人行上周五傍晚決定下調金融機構存款準備金率１個百分點，其中，１月１５日和１月２５

日分別下調０﹒５個百分點，將釋放資金約１﹒５萬億元人民幣。同時，一季度到期的ＭＬＦ不

再續做，實際淨釋放長期資金８０００億元。有分析指，此次的全面降準力度更大，力度更大於

前４次，市場解讀為政策轉暖的信號。

另一邊廂，美國１２月非農新增職位大增３１﹒２萬個，遠超市場預期的１８﹒４萬個，創

１０個月最大增幅，非農職位大增意味經濟保持活力，或將增加美國加息壓力，本對股市造成壓

力，惟鮑威爾在數據公布後大放「鴿詞」，表示聯儲局無預定的利率政策，會保持耐心，並隨時

調整利率政策，以支持經濟。有關言論被市場視為聯儲局可能會暫停加息，待下半年，再觀察經

濟走勢，再加以調整。



＊美股盈警漸多，港股難逃大上大落格局＊



美國放慢加息及中國降準「放水」，有助提升股市信心，加上於中美兩國今明兩日在北京舉

行副部級經貿磋商，美國總統特朗普認為兩國將順利達成協議的言論帶動下，是次會談取得共識

機會頗大，市場憧憬是次談判有進展，有利延續港股反彈走勢。

然而，隨着美股季績盈警漸多，對市況的衝擊將日益浮現，目前示股價未充分反映業績滑落

的負面影響，美股料持續向下，直接影響港股投資氣氛，預料短線仍由消息主導，繼續其大上大

落格局，暫將於２５０００至２６０００點的區間上落，資金仍將繼續流入防守性股份，作避險

之用。（ｍｗ）

