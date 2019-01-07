  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/01/2019 16:54

《盤後部署》外圍負面因素未全反映，港股二萬五至二萬六大幅波動

　　《經濟通通訊社７日專訊》美股道指上周五（４日）高收逾７００點，港股今早跟隨走高，
高開３８９點兼重返二萬六大關，未幾升幅一度最多擴至４１７點高見２６０４３點，惟高位見
獲利回吐，升幅一度收窄至只有１２７點報２５６２６點，最終全日收升２０９點或０﹒８２％
，報２５８３５點。主板成交７７４﹒７６億元減少３﹒７２％。
　　國企指數報１０１２３，升０﹒９４％或升９４點。上證綜合指數收２５３３，升１８點或
升０﹒７２％，成交１４５５﹒１３億元人民幣。
　
＊鮑威爾大放「鴿詞」，儲局或暫停加息＊
　
　　人行上周五傍晚決定下調金融機構存款準備金率１個百分點，其中，１月１５日和１月２５
日分別下調０﹒５個百分點，將釋放資金約１﹒５萬億元人民幣。同時，一季度到期的ＭＬＦ不
再續做，實際淨釋放長期資金８０００億元。有分析指，此次的全面降準力度更大，力度更大於
前４次，市場解讀為政策轉暖的信號。
　　另一邊廂，美國１２月非農新增職位大增３１﹒２萬個，遠超市場預期的１８﹒４萬個，創
１０個月最大增幅，非農職位大增意味經濟保持活力，或將增加美國加息壓力，本對股市造成壓
力，惟鮑威爾在數據公布後大放「鴿詞」，表示聯儲局無預定的利率政策，會保持耐心，並隨時
調整利率政策，以支持經濟。有關言論被市場視為聯儲局可能會暫停加息，待下半年，再觀察經
濟走勢，再加以調整。
　
＊美股盈警漸多，港股難逃大上大落格局＊
　
　　美國放慢加息及中國降準「放水」，有助提升股市信心，加上於中美兩國今明兩日在北京舉
行副部級經貿磋商，美國總統特朗普認為兩國將順利達成協議的言論帶動下，是次會談取得共識
機會頗大，市場憧憬是次談判有進展，有利延續港股反彈走勢。
　　然而，隨着美股季績盈警漸多，對市況的衝擊將日益浮現，目前示股價未充分反映業績滑落
的負面影響，美股料持續向下，直接影響港股投資氣氛，預料短線仍由消息主導，繼續其大上大
落格局，暫將於２５０００至２６０００點的區間上落，資金仍將繼續流入防守性股份，作避險
之用。（ｍｗ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
專訪07/01/2019
第五屆互聯網金融論壇 深入探討香港金融科技發展 提升競爭力
生財有道07/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：恒指短線上望26000
FOCUS07/01/2019
【FOCUS】央媽鮑叔助陣「穩增長」 侵侵志在農業能源大單
國際動態07/01/2019
文翠珊研再押後表決 爭歐盟讓步
中國故事04/01/2019
【人行出招】人行：下調存準率1個百分點 釋放資金1.5萬億
生財有道04/01/2019
【嚟緊炒D乜】市況不穩 香港電訊高息仍具吸引力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金