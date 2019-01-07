【貿易開戰】中美今日展開磋商，特朗普稱中國經濟差可從中佔便宜

《經濟通通訊社７日專訊》中國及美國今明兩日在北京舉行副部級經貿磋商，在會議舉行前

美國總統特朗普表示，因目前中國經濟表現不佳，美國將可以在與中國的貿易談判中獲得一些好

處。

他續指，相信兩國將可達成協議，認為中方非常希望達成協議，因他們不得不這樣做。

此前美國貿易代表署宣布，今次訪華代表團還將包括美國農業部、商務部、能源部及財政部

的副部長，但未有提供會談的更多細節。（ｍｎ）

