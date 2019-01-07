《經濟通通訊社７日專訊》中國及美國今明兩日在北京舉行副部級經貿磋商，在會議舉行前
美國總統特朗普表示，因目前中國經濟表現不佳，美國將可以在與中國的貿易談判中獲得一些好
處。
他續指，相信兩國將可達成協議，認為中方非常希望達成協議，因他們不得不這樣做。
此前美國貿易代表署宣布，今次訪華代表團還將包括美國農業部、商務部、能源部及財政部
的副部長，但未有提供會談的更多細節。（ｍｎ）
07/01/2019 08:15
【貿易開戰】中美今日展開磋商，特朗普稱中國經濟差可從中佔便宜
《經濟通通訊社７日專訊》中國及美國今明兩日在北京舉行副部級經貿磋商，在會議舉行前
美國總統特朗普表示，因目前中國經濟表現不佳，美國將可以在與中國的貿易談判中獲得一些好
處。
他續指，相信兩國將可達成協議，認為中方非常希望達成協議，因他們不得不這樣做。
此前美國貿易代表署宣布，今次訪華代表團還將包括美國農業部、商務部、能源部及財政部
的副部長，但未有提供會談的更多細節。（ｍｎ）
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