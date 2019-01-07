《外地經濟》鮑威爾：就算特朗普要求亦不會辭職

《經濟通通訊社７日專訊》面對美國總統特朗普就聯儲局加息決定作出的多番批評，聯儲局

主席鮑威爾表示，即使特朗普要求，他亦不會辭職。

鮑威爾沒有正面回應之前有傳他將會與特朗普會面的問題，不過白宮首席經濟顧問庫德洛表

示，兩人都希望進行會面以討論對聯儲局加息的分歧，但細節還沒有敲定。

然而，鮑威爾暗示會面不太可能改變聯儲局的政策，他稱，「我希望公眾放心，我們有強大

的文化，不會受到干擾。」（ｍｎ）

