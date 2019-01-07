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07/01/2019 10:02

【貿易開戰】美國兩黨議員提交議案應對中國技術盜竊行為

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國兩名議員就應對中國對美國技術構成的威脅提交一項議案，
擬設立一個白宮辦公室，打擊政府資助的技術盜竊行為，並保護關鍵供應鏈。
　　提出議案的是參議院情報委員會副主席、民主黨參議員Ｍａｒｋ　Ｗａｒｎｅｒ及該委員會
的共和黨議員Ｍａｒｃｏ　Ｒｕｂｉｏ，他們在聲明中稱，該提案旨在成立關鍵技術與安全辦公
室，協調一項跨部門戰略，打擊中國及其他外國行動者對美國國家安全構成的高科技威脅。同時
該辦公室將努力確保美國政府及非政府關鍵供應鏈，不會因依賴外國製造商而受到損害。（ｍｎ

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