《外地經濟》特朗普再威脅若圍牆不獲撥款將宣布國家進入緊急狀態

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普再次呼籲在美國邊境興建圍牆，同時他威脅，如

果國會不批准撥款，他將宣布國家進入緊急狀態。

美國部分政府關門已進入第三周，但目前尚無任何解決方案。特朗普表示，希望圍牆不是以

水泥建造，而是可以用鋼鐵打造，並計劃召集美國鋼鐵公司及其他多間鋼鐵公司的負責人拿出設

計方案。（ｍｎ）

