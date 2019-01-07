《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普再次呼籲在美國邊境興建圍牆，同時他威脅，如
果國會不批准撥款，他將宣布國家進入緊急狀態。
美國部分政府關門已進入第三周，但目前尚無任何解決方案。特朗普表示，希望圍牆不是以
水泥建造，而是可以用鋼鐵打造，並計劃召集美國鋼鐵公司及其他多間鋼鐵公司的負責人拿出設
計方案。（ｍｎ）
07/01/2019 11:33
《外地經濟》特朗普再威脅若圍牆不獲撥款將宣布國家進入緊急狀態
《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普再次呼籲在美國邊境興建圍牆，同時他威脅，如
果國會不批准撥款，他將宣布國家進入緊急狀態。
美國部分政府關門已進入第三周，但目前尚無任何解決方案。特朗普表示，希望圍牆不是以
水泥建造，而是可以用鋼鐵打造，並計劃召集美國鋼鐵公司及其他多間鋼鐵公司的負責人拿出設
計方案。（ｍｎ）
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