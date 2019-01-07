【脫歐之後】據報英國國會將在１月１５日投票表決脫歐協議

《經濟通通訊社７日專訊》據外電引述政府消息人士報道，首相文翠珊將在１月１５日（下

周二）就其脫歐協議舉行國會投票表決。

文翠珊１２月被逼推遲有關投票，因該協議將會被多數議員否決。英國政府之前表示，這項

投票將在１月１４日當周舉行，不過目前似乎仍沒有跡象顯示她已得到反對派議員的支持。

（ｍｎ）

