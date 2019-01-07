《經濟通通訊社７日專訊》據外電引述政府消息人士報道，首相文翠珊將在１月１５日（下
周二）就其脫歐協議舉行國會投票表決。
文翠珊１２月被逼推遲有關投票，因該協議將會被多數議員否決。英國政府之前表示，這項
投票將在１月１４日當周舉行，不過目前似乎仍沒有跡象顯示她已得到反對派議員的支持。
（ｍｎ）
07/01/2019 16:12
【脫歐之後】據報英國國會將在１月１５日投票表決脫歐協議
《經濟通通訊社７日專訊》據外電引述政府消息人士報道，首相文翠珊將在１月１５日（下
周二）就其脫歐協議舉行國會投票表決。
文翠珊１２月被逼推遲有關投票，因該協議將會被多數議員否決。英國政府之前表示，這項
投票將在１月１４日當周舉行，不過目前似乎仍沒有跡象顯示她已得到反對派議員的支持。
（ｍｎ）
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